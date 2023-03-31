Прежние цены больше не действуют: как на АЗС переписали стоимость бензина и дизеля

В Украине подешевело автотопливо. Так, за неделю (с 24 по 31 марта) цены на бензин А-95 снизились на 20 коп./л – до средних 47,01 грн. Дизель подешевел больше – на 75 коп./л, до 47,22 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: за неделю цены на бензин А-95 снизил ряд сетей. В частности:

Укрнафта – на 50 коп./л, до 45 грн;

AMIC – на 34 коп./л, до 46,91 грн;

Chipo – на 38 коп./л, до 44,78 грн;

Prime – на 50 коп./л, до 45,5 грн;

Укр-Петроль – на 1 грн, до 43 грн;

Кворум – на 20 коп./л, до 44,38 грн;

Mango – на 33 коп./л, до 44,24 грн;

VST – на 90 коп./л, до 41 грн;

VostokGaz – на 1 грн, до 42,89 грн;

Green Wave – на 50 коп./л, до 45,5 грн;

Neftek – на 50 коп./л, до 46,99 грн.

В то же время, одна сеть цены повысила. В U.GO бензин подорожал на 9 коп./л, до 45,76 грн.

Дешевле всего бензин А-95 стоит в сети VST – 41 грн. А кроме того, в:

VostokGaz – 42,89 грн/л;

Укр-Петроль – 43 грн/л;

Маркет – 43,49 грн/л;

Олас – 43,9 грн/л;

Авантаж 7 – 44 грн/л.

Дороже всего же ресурс продают в сети Авиас – 50 грн/л. В топ лидеров также входят:

ОККО, WOG, SOCAR – 48,99 грн/л;

Shell – 48,4 грн/л;

KLO, BVS, Neftek – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л;

AMIC – 46,91 грн/л.

Также ряд сетей снизили цены на дизель. Это:

ОККО, WOG, SOCAR – на 1 грн/л, до 48,99 грн;

Укрнафта – на 1 грн/л, до 45,5 грн;

AMIC – на 1,23 грн/л, до 47,34 грн;

Shell – на 1 грн/л, до 48,89 грн;

БРСМ-Нафта – на 22 коп./л, до 44,8 грн;

U.GO – на 60 коп./л, до 46,76 грн;

Автотранс – на 1 грн/л, до 46,98 грн;

UPG – на 50 коп/л, до 45,4 грн;

BVS – на 1 грн/л, до 46,99 грн;

Chipo – на 1,02 грн/л, до 45 грн;

Авантаж 7 – на 1 грн/л, до 45 грн;

Prime – на 1,5 грн/л, до 43,5 грн;

Укр-Петроль – на 83 коп./л, до 44 грн;

Кворум – на 70 коп./л до 45,78 грн;

Mango – на 1 грн/л, до 44,99 грн;

Ovis – на 50 коп./л, до 45,99 грн;

VST – на 90 коп./л, до 42 грн;

ZOG – на 50 коп./л, до 46,9 грн;

Олас – на 45 коп./л, до 45,45 грн;

VostokGaz – на 1 грн/л, до 43,89 грн;

Green Wave – на 1,5 грн/л, до 45,5 грн;

Neftek – на 1 грн/л, до 47,99 грн.

Дешевле всего ДТ продают в сети VST – 42 грн/л. Далее идут:

Prime – 43,5 грн/л;

VostokGaz – 43,89 грн/л;

Укр-Петроль – 44 грн/л;

БРСМ-Нафта – 44,8 грн/л;

Mango – 44,99 грн/л;

Chipo, Авантаж 7 – по 45 грн/л.

Самые высокие цены віставили в сети Авіас – 50 грн/. За ней следуют:

ОККО, WOG, SOCAR – по 48,99 грн/л;

Neftek – 47,99 грн/л,

AMIC – 47,34 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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