Где в ЕС квартиры стоит дешевле, чем в Киеве: озвучены цифры

В Киеве цены на квартиры выше, чем в некоторых странах ЕС. В Киеве квадрат недвижимости стоит от 1,3 тыс. долларов, в то время как в ЕС цены могут быть в два раза ниже (зависимо от населенного пункта).

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Как говорится в обзоре NV, в Румынии однокомнатную квартиру в Сучаве (недалеко от украинской границы) можно купить за 35-40 тыс. евро. В Бухаресте жилье можно приобрести за 54 тыс. евро.

В Болгарии недвижимость стоит дешевле. Как рассказал менеджер Bulgarovo Стефан Вилчев, многие украинцы уже купили здесь квартиры. После начала полномасштабной войны они приехали в страну в качестве беженцев, а после - приобрели недвижимость. В Софии квадрат недвижимости стоит 500 евро, а в курортных городах - тысячу долларов за тысячу квадратов.

К примеру, трехкомнатную квартиру площадью 100 кв м в городке Свети-Влас можно приобрести за 70 тыс. евро, говорит Вилчев. Жилье высшего класса — двухкомнатная новостройка в Бургасе рядом с морем стоит 100 тыс. евро. Это — 1,2−1,3 тыс. евро за кв м.

Примечательно, что, по данным ЛУН, за последние 3 месяца Киев стал единственным городом в Украине, в котором подешевело жилье. Тем не менее его стоимость по-прежнему самая высокая в стране – готовая 1-комнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 3,2 млн грн.

На втором месте – с большим отставанием – идет Львов, 2,1 млн грн. На третьем – Одесса. Здесь готовые "однушки" стоят в среднем 1,7 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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