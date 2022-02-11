Газовые войны продолжаются: польская PGNiG подала иск против "Газпрома" о снижении цен на топливо

Российский газовый монополист "Газпром" в начале феврале потребовал провести арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG и их совместной компании EuRoPol GAZ. В пятницу, 11 февраля, госкомпания из Польши ответила на обращение "Газпрома" в арбитраж, а также подала встречные иски о снижении цены контракта.

"После тщательного анализа вопроса мы придерживаемся позиции, что требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение "Газпрома", является необоснованным. Более того, мы считаем эти претензии формально неприемлемыми, поэтому наш ответ на обращение в арбитраж однозначен – мы просим отказать в удовлетворении исковых требований "Газпрома", – цитирует главу PGNiG SA Павла Маевского пресс-служба компании.

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Запросы "Газпрома" о пересмотре условий были поданы в ответ на запрос PGNiG о снижении цены контракта от 1 ноября 2017 года и запрос от 1 ноября 2020-го в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе. PGNiG дополнительно предъявила встречные требования о снижении цены.

"Мы готовы доказать наши доводы перед Арбитражным трибуналом в Стокгольме", – заявил глава PGNiG. В компании просят отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные. Отметим, совместная компания EuRoPol GAZ является владельцем польского участка газопровода "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию).

Интересно, что польская госкомпания получила эту жалобу от российского концерна 2 февраля сразу после того, как Суд общей юрисдикции ЕС оставил в силе мировую сделку между ЕК (Европейская комиссия) и российской компанией "Газпром" касательно действий в странах Центральной и Восточной Европы. Речь идет об исках, поданных польской госкомпанией PGNiG против Еврокомиссии, пошедшей на мировую сделку с концерном в 2018 году

При этом судьи поддержали другой иск PGNiG. Он касается решения ЕК отклонить жалобу польской госкомпании на действия "Газпрома", которых в значительной мере касалась мировая сделка. Они аннулировали решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG. Решения было принято в Люксембурге 2 февраля, сообщает пресс-служба суда. Подробнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Газпром" уже привычно винят в подорожании газа и электроэнергии в Евросоюзе, но теперь монополист подвергся критике в самой России. Местные энергокомпании винят "Газпром" во взлете цен на электроэнергию в 2021 году.