"Формула 1": названы зарплаты самых высокооплачиваемых пилотов

Британский гонщик из команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы 1". Ожидается, что в 2021 году его доходы достигнут 62 млн долларов.

Его зарплата составит около 55 млн долларов, еще 7 млн долларов он может получить в качестве бонусов. Об этом сообщает Forbes.

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing занял в рейтинге второе место. Его ожидаемый доход с учетом зарплаты и бонусов – 42 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров испанец Фернандо Алонсо из команды Alpine. Прогнозируется, что в 2021 году его доходы достигнут 25 млн долларов.

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Всего топ-10 самых высокооплачиваемых гонщиков "Формулы-1" могут заработать свыше 210 млн долларов с учетом зарплаты и бонусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции в невероятной развязке на последнем круге гонки.

Кроме того, этап "Формулы-1" Гран-при Азербайджана завершился драматической развязкой на финише.