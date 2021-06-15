Финляндия начала принимать украинских заробитчан: на какую работу приглашают

В Финляндию прибыли первые украинские сезонные рабочие, их сразу после паспортного контроля направили на сдачу теста на COVID-19. Отмечается, что ожидают более 10 тыс. сборщиков ягод.

При этом ягодные хозяйства должны составить специальный план по сезонным рабочим, въезжающим в страну. Об этом сообщает издание Yle.

Заробитчан также будут повторно тестировать и если кто-то из них окажется зараженным, будет отправлен на двухнедельный карантин перед началом работы. Отмечается, что финские фермы должны предоставить информацию об иностранных рабочих местному врачу, отвечающему за заболевания.

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Ранее сообщалось, что с мая в Польше начали постепенно сниматься коронавирусные ограничения, что вызвало повышенный спрос на заробитчан, в том числе из Украины. Кроме основного сезонного увеличения количества вакансий в сельском хозяйстве, нужны работники на предприятия пищевой промышленности, логистики, строительства, в гостиницах и ресторанах, а также на производстве деталей для электротранспорта.

Количество вакансий в Польше в субъектах народного хозяйства составило 91,1 тыс.

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