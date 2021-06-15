Финляндия начала принимать украинских заробитчан: на какую работу приглашают
В Финляндию прибыли первые украинские сезонные рабочие, их сразу после паспортного контроля направили на сдачу теста на COVID-19. Отмечается, что ожидают более 10 тыс. сборщиков ягод.
При этом ягодные хозяйства должны составить специальный план по сезонным рабочим, въезжающим в страну. Об этом сообщает издание Yle.
Заробитчан также будут повторно тестировать и если кто-то из них окажется зараженным, будет отправлен на двухнедельный карантин перед началом работы. Отмечается, что финские фермы должны предоставить информацию об иностранных рабочих местному врачу, отвечающему за заболевания.
Ранее сообщалось, что с мая в Польше начали постепенно сниматься коронавирусные ограничения, что вызвало повышенный спрос на заробитчан, в том числе из Украины. Кроме основного сезонного увеличения количества вакансий в сельском хозяйстве, нужны работники на предприятия пищевой промышленности, логистики, строительства, в гостиницах и ресторанах, а также на производстве деталей для электротранспорта.
Количество вакансий в Польше в субъектах народного хозяйства составило 91,1 тыс.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Чехии увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан. Разнорабочий и слесарь может рассчитывать на зарплату в размере около 65 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты для украинских заробитчан без высшего образования предлагают каменщикам и водителям. Зависимо от продолжительности рабочего дня они могут претендовать на 65-80 тыс. грн в месяц.
В Польше, как и во многих странах ЕС, будет расти спрос на украинских заробитчан. При этом в страну начали приглашать не только сезонных рабочих – поляки пытаются переманить украинцев в свою страну целыми семьями.