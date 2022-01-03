Евросоюз получил жалобу от "Нафтогаза" на "Газпром": что известно

Еврокомиссия получила жалобу компании "Нафтогаз" на доминирующее положение российского концерна "Газпром" на рынке газа в Европе. В украинской госкомпании уверены, что это является ключевой причиной рекордного подорожания топлива в еврорегионе.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", – заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Тим МакФи, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось 22 декабря, "Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные действия "Газпрома". Компания также предоставила предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в Европе.

Было подано ходатайство Генеральному директорату о принятии мер по нормализации ситуации. "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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В украинской компании попросили ЕК принять ряд немедленных мер. В частности, просят обязать "Газпром" выставить на продажу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

Реакция РФ

В России тогда очень возбужденно отреагировали на жалобу "Нафтогаза". Ее назвали "полнейшей чушью, которая не имеет никаких адекватных оснований". Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, по его мнению, юридические аргументы у госкомпании закончились, поэтому пришлось прибегнуть к "ударным дозам горилки".

Стоит отметить, что претензии к РФ есть не только у Украины, но и у Польши. Как заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский для "Польского радио", российский концерн давит на Германию и ЕС в вопросе запуска "Северного потока-2".

"Россияне ограничили поставки газа потребителям в Западной Европе. Они ограничили выполнение долгосрочных контрактов до минимального уровня. Однако они не отправляют газ, который необходим потребителям в Европе сверх минимума, контрактные поставки, что уже привело к быстрому росту цен на это сырье", – указал Наимский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, главным фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в 2022 году, станет размер ущерба, который страна получит в первом квартале. Как заявил экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, есть два возможных варианта развития событий. Исходя из того, к чему они могут привести, то оба можно назвать плохими.