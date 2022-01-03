Есть два сценария – плохой и еще хуже: если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия не станет, – Коболев

Главным фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в 2022 году, станет размер ущерба, который страна получит в первом квартале. Как заявил экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, есть два возможных варианта развития событий. Исходя из того, к чему они могут привести, то оба можно назвать плохими.

"Оптимистичный: "Нафтогаз" сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. В этом сценарии уже мало что зависит от самого "Нафтогаза", ведь средства в таком объеме компании, которая осталась без денежных средств и уже не в состоянии оплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство", – написал Коболев для ZN.UA.

По его словам, цену такого импорта предсказывать сложно. Он добавил, что ожидает, что цена продолжит колебаться в широком диапазоне под влиянием двух факторов – погоды и решений российского правительства. При этом поставки LNG на европейский рынок будут формировать верхний предел функции. Так, при его достижении газ будет перенаправляться из Азии в Европу и гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень не сможет.

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"Но покупать "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше $2000 за тысячу кубометров. Таким образом, государству придется изыскать от $2 до 6 млрд в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании", – указал Коболев.

Но есть и более пессимистичный вариант развития событий. К примеру, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. Причем как говорит бывший глава госкомпании, такой сценарий может состояться не только по причине отсутствия средств, но и в случае нехватки импортных мощностей из ЕС.

"Простыми словами, даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным", – объясняет Коболев.

При втором сценарии, говорит специалист, все будет гораздо хуже. "Любители конспирологии наверняка спросят: а где же вариант возврата к импорту газа из России, о котором так любят говорить с декабря 2019 года? Тут ситуацию прогнозировать легко – этой зимой его не будет. К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", – подытожил экс-глава "Нафтогаза".

РФ хочет запустить "СП-2"

Газовый кризис в Европе происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

Кстати, в Германии не исключают полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.

Кризис в Европе

Еврорегион столкнулся с последствиями энергокризиса. Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Заводы во Франции вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен. Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство. Компании из Великобритании просят поддержки правительства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" продолжает усугублять кризис в Европе, используя свои энергоресурсы. Так, с 1 января физический поток газа через Беларусь ("Ямал – Европа") так и не возобновился. К тому же поставки российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт Велке Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября.