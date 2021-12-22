"Ударные дозы горилки": в России нервно отреагировали на жалобу "Нафтогаза" на "Газпром"

В России очень возбужденно отреагировали на жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на "Газпром". Ее назвали "полнейшей чушью, которая не имеет никаких адекватных оснований". Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, по его мнению, юридические аргументы у госкомпании закончились, поэтому пришлось прибегнуть к "ударным дозам горилки". Однако претензии к РФ есть не только у Украины, но и у Польши.

"Никакого юридического основания у "Нафтогаза" для подачи этой жалобы нет. Положение "Газпрома" на европейских рынках не является доминирующим, он поставляет газ по долгосрочным контрактам, где есть спотовая составляющая, привязка к нефти. Но именно напрямую на спот компания не поставляет, да, у нее есть своя площадка, где она тоже продает газ, но это именно наша площадка", – заявил Пикин для "Лента.ру".

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Директор Фонда энергетического развития также сказал, что обязать компанию поставлять товар на внешний рынок – это нонсенс. По его словам, на жалобу никто не отреагирует, а "Нафтогазу" не удастся изменить положение дел на энергорынке в Европе.

Компания "Нафтогаз" 22 декабря обратилась в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные действия "Газпрома". Компания также предоставила предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в ЕС.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" обращает внимание ЕС на такие способы шантажа со стороны российского концерна:

отказ от заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат самому "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

прекращение продажи газа через свою электронную платформу;

отказ от поставок больших объемов в Европу;

блокировка экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями;

блокировка транзита топлива из Азии в Европу.

Не только Украина говорит о шантаже "Газпрома". Как заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский для "Польского радио", российский концерн давит на Германию и ЕС в вопросе запуска "Северного потока-2".

"Россияне ограничили поставки газа потребителям в Западной Европе. Они ограничили выполнение долгосрочных контрактов до минимального уровня. Однако они не отправляют газ, который необходим потребителям в Европе сверх минимума, контрактные поставки, что уже привело к быстрому росту цен на это сырье", – указал Наимский.

Он заявил, что это делается таким образом, что поставки ограничиваются как через Украину, так и через Польшу. По словам Наимского, это форма давления и убеждения, которую РФ использует, прежде всего, против Германии и Европейской комиссии.

В РФ ранее заявляли о том, что если Евросоюз одобрит введение в эксплуатацию трубопровода "Северный потока-2", ситуация на рынке газа может измениться. В странах ЕС неоднозначно относятся к российскому проекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе достигли рекордной отметки в $2026 за тыс. куб. м, однако на украинские семьи это никак не повлияет, по крайней мере, сейчас. Как объяснил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, дело в том, что действуют годовые тарифы, которые предлагают поставщики. Но такие тарифы будут доступны только до конца отопительного сезона.