Европе нечем заместить российский газ: Рябцев объяснил роль 'Северного потока-2'

В настоящее время у Европы нет приемлемых альтернативных России источников газоснабжения. Однако в целом "Газпром" обеспечивает лишь треть потребностей ЕС, поэтому разговоры о "газовой удавке" для Европы преувеличены. Если "Северный поток-2" будет запущен, РФ согласится нарастить поставки и покрыть нынешний дефицит газа.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. "Никаких конкретных планов по замещению российского газа в Европейской комиссии нет", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, он скептически оценил перспективы поставок газа из Катара, Азербайджана, США и Норвегии. Ни одна из этих стран не может поставлять в Европу газ в таких же объемах, как Россия, добавил эксперт.

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"Катар может увеличить объемы поставок газа в Евросоюз всего на 1%. Сейчас поступает 6%, он может увеличить до 7% от общего объема потребления газа по Европе", – сказал он.

"США не имеют никакого влияния на частные компании, которые транспортируют соответствующие объемы газа. Кроме того, все эти объемы потребляют, в первую очередь, Испания, Португалия и Великобритания, куда российский трубопроводный газ не доходит", – пояснил Рябцев.

Он добавил, что Норвегия уже заявила об отсутствии возможностей увеличения объемов снабжения. "Они останутся на уровне 110 млрд кубометров".

"Что касается Азербайджана, то его возможности ограничены пропускной способностью турецких трубопроводов, пересекающих проливы Босфор и Дарданеллы", – заметил эксперт.

Таким образом, "единственное, что могут сделать сейчас европейцы – это откачать остатки газа из подземных газовых хранилищ, что они сейчас и делают. До завершения отопительного сезона будет использоваться прежде всего такой газ" , – объяснил Рябцев.

В то же время он отметил, что не стоит говорить о "газовой удавке", ведь две трети газа Европа все же закупает не у России. "Газпром" поставляет треть от объемов потребления газа. Когда Россия запустит "Северный поток-2", она закроет дыру в 70 миллиардов кубометров" , – считает Рябцев.

Как писал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе при этом напрямую зависят от объемов российских поставок. Например, в начале января Россия уменьшила транзит газа через Украину более чем на 52 миллиарда кубометров. Из-за этого цены на газ в Европе резко выросли. В начале февраля РФ, наоборот, немного нарастила поставки через Украину и Беларусь – и цены пошли вниз.