Россия рекордно сократила транзит через Украину – цена газа в Европе снова выросла

В понедельник, 3 января, транзит газа из РФ через Украину уменьшился до 52,5 млн куб. м. в сутки (рекорд почти за 2 года) при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м. в сутки. При этом ожидается, что падение транзитных мощностей продолжится. На фоне этого цена газа в Европе вновь вернулась к росту и вновь "перешагнула" отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газового времени составят около 50,5 млн куб. м в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита, начиная с конца января 2020 года", – написал в своем Facebook гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что российской "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита газа. Тем временем цена газа в Европе снова поднялась, несмотря на кратковременное снижение. Стоимость топлива 4 января составляет $1112 за 1 тыс. куб. м (или 93,5 евро за МВт-ч), свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Отметим, еще в декабре из-за занижения поставок со стороны РФ цена на газ в Европе взлетала до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м. Однако в начале января ситуация немного стабилизировалась. Есть две причины – улучшение погодных условий в еврозоне и поставки СПГ (сжиженный природный газ) из США.

Взлетевшие цены на газ сделали рынок привлекательным для поставщиков топлива из Штатов – особенно в сочетании со снижением спроса в Азии. Американцы отправили 15 танкеров из СПГ в Европу, что сразу же сбило стоимость топлива в еврорегионе. Цена опускалась даже ниже $800 за 1 тыс. куб. м.

Еще в конце декабря в большинстве стран Европы зафиксировали аномально теплую для этого периода года погоду. Так, на Юге региона температура воздуха достигала 20 градусов по Цельсию, а в Центре Европы фиксировали вполне комфортные 10-12 градусов.

Из-за теплой погоды сразу 10 стран Европы прекратили газоотбор из ПГХ и приступили к закачке. Среди них были Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. К тому моменту Европа отобрала из подземок почти 50% топлива.

Украина же вошла в 2022 год с запасами газа в ПХГ на уровне 13,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза". Этих объемов газа достаточно для прохождения отопительного сезона, уверяют в ведомстве. Для сравнения, Украина начинала 2017 год с запасами газа в ПХГ на уровне 11,8 млрд куб. 2015-й с еще меньшими запасами – 11,3 млрд куб. м газа.

"Нафтогаз" направил жалобу в ЕС

Еврокомиссия получила жалобу компании "Нафтогаз" на доминирующее положение российского концерна "Газпром" на рынке газа в Европе. В украинской госкомпании уверены, что это является ключевой причиной рекордного подорожания топлива в еврорегионе.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", – заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Тим МакФи, пишет "Интерфакс-Украина".

Почему в Европе взлетели цены на газ?

Газовый кризис в Европе происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

К слову, поставки российского газа в Словакию через Украину упали до самого низкого уровня со 2 ноября. Кроме того, с 20 декабря российский "Газпром" вообще не бронировал мощности прокачки топлива по газопроводу "Ямал – Европа". Несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны концерна, поставки не возобновились. На январь "Газпром" забронировал 21,6% предложенных мощностей прокачки (19,28 млн куб. м в сутки).

Сертификация "СП-2" может затянуться

Сертификация спорного российского трубопровода может затянуться до лета. Как заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, не исключается введение новых мер со стороны Штатов. При этом есть и вариант, при котором газопровод вообще могут не сертифицировать.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации. – Ред.), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – сказал Панкин.

Кроме того, "трубу" вообще могут не сертифицировать. "Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", – заключил дипломат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский сенатор Тед Круз (Техас), который требовал санкций против российского "Северного потока-2", вероятно, добился своего. Он блокировал назначения десятков кандидатур послов, избранных президентом США Джо Байденом, чтобы власти ввели ограничения против "трубы". Теперь стало известно, что Круз договорился с Лидером Большинства Чаком Шумером (Нью-Йорк), что разблокирует избрание послов, а голосование по санкциям состоится 14 января.