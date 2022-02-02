Россия всего на 2 часа пустила газ по "Ямал – Европе" – цены сразу упали

Российский монополист "Газпром" 1 февраля лишь на 2 часа возобновил поставки газа через трубопровод "Ямал – Европа", который идет через Беларусь и Польшу в Германию. Так, компания обвалила цену газа в Европе. Но, с учетом того, что газопровод вновь остановился, стоимость может вырасти.

По состоянию на 9:37 (2 февраля) цена газа в Европе составляет около $903 за 1 тыс. куб. м (или 77,2 евро за МВт-ч), что почти в 5 раз больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Стоит отметить, что "Газпром" впервые за длительное время забронировал мощности для транзита газа через Польшу. Дело в том, что мощности "Ямал – Европы" игнорировались с 21 декабря.

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По данным GSA Platform, бронирование трубопровода было реализовано лишь на два часа, после чего "труба" остановилась. Кстати, на снижение стоимости топлива в еврорегионе также повиляло то, что "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину в два раза (107,7 млн куб. м).

Заявка на транзит через Украину на среду, 2 февраля, – 90,9 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины").

Отметим, российский "Газпром" с осени 2021-го сократил поставки газа в Европу, чем вызвал энергокризис и взлет цен в регионе. Газовый кризис во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша и Украина договорились о строительстве газопровода. Как упомянул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, цель "трубы" – увеличение объемов поставок газа на Восток Европы.