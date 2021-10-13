Европа начала тратить дефицитный газ из хранилищ – цены будут расти

Закачка газа в ПГХ (подземные газохранилища) Европы с начала новой недели упала до минимального уровня с мая. Уже с начала месяца расходуются запасы в Венгрии, Нидерландах, Польше и Словакии. В 2021 году закачка продлится дольше из-за того, что надо нарастить побольше запасов.

Общий уровень запасов газа в ПГХ достиг 78,09%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Нынешние запасы газа Европе являются одним из фактором, который приводит к росту цены на газ. На это также влияет и рост цены на топливо в Азии. На данный момент цена газа на TTF в Нидерландах составляет $1015 за 1 тыс. кубометров.

В Европарламенте связали дефицит газа с политикой "Газпрома". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

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В Еврокомиссии планируют представить 13 октября так называемый "набор инструментов для цен на энергию". Европейские столицы могут предпринимать соответствующие шаги для снижения счетов за электроэнергию без нарушения законодательства.

Они могут смягчить воздействие более высоких цен, снизив налоги и предоставив временную помощь пострадавшим отраслям. Семьям с низкими доходами также могут быть выданы ваучеры, а некоторые страны могут позволить потребителям временно отложить платежи за электроэнергию.

Нидерланды . Из-за европейского газового кризиса в стране стремительно растут цены на электроэнергию. Это вынуждает закрывать или сокращать работу теплиц. Нидерланды являются крупнейшим поставщиком тепличной продукции в ЕС, что ставит под угрозу поставки продуктов .

Франция. Президент Эммануэль Макрон решил заблокировать повышение регулируемых тарифов на газ, а также снизить налоги на электроэнергию, чтобы смягчить недовольство граждан. В сентябре коммунальные тарифы в стране уже и так выросли на 8,7%.

Великобритания . Здесь энергокризис произошел не из-за нехватки газа, а из-за нехватки водителей. Однако последствия тоже масштабные – АЗС закрылись, люди буквально дрались за бензин и "дизель", а власти уже призвали на помощь военных.

Китай . В КНР переживают нехватку электроэнергии из-за новых правил по выбросам для угольной и газовой генерации. Правительство страны уже призвало госкомпании обеспечить энергоснабжение любой ценой, производителям угля приказали работать на полную мощность. Задание должно быть выполнено, даже если они превысят годовые лимиты квот. Это еще больше поднимает стоимость газа и угля в мире .

США. Несмотря на то, что газ в Северной Америке пока что почти в 10 раз дешевле, чем в Европе, там тоже ждут его подорожания. К примеру, в Новой Англии (включает штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд) покупатели ожидают, что газ подорожает почти в 4 раза (Reuters).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вопрос касательно резкого роста цен на газ в Европе включили в повестку заседания Евросовета. Как заявил Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, в ситуации может пострадать репутация России как надежного поставщика. Это произойдет, если создастся впечатление, что страна не может или не хочет отреагировать на растущий спрос. В то же время в США обвинили РФ в газовом кризисе.