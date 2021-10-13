Европа решила бороться против газового кризиса: СМИ "рассекретили" планы

В Еврокомиссии планируют представить 13 октября так называемый "набор инструментов для цен на энергию". Европейские столицы могут предпринимать соответствующие шаги для снижения счетов за электроэнергию без нарушения законодательства. Они могут смягчить воздействие более высоких цен, снизив налоги и предоставив временную помощь пострадавшим отраслям.

Семьям с низкими доходами также могут быть выданы ваучеры, а некоторые страны могут позволить потребителям временно отложить платежи за электроэнергию. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на данные черновой версии документа.

"Комиссия изучит, может ли блок делать совместные закупки газа, во многом так же, как он приобретал вакцины во время карантина COVID. Брюссель также хочет, чтобы страны-члены предоставляли более точные данные об энергетической бедности, и попросит Совет подготовить рекомендацию о социальных последствиях перехода к "зеленой" экономике", – говорится в сообщении.

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Помимо этого, Европейская комиссия также хочет упростить установку инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Там заявили, что этот шаг поможет снизить затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Нидерланды. Из-за европейского газового кризиса в стране стремительно растут цены на электроэнергию. Это вынуждает закрывать или сокращать работу теплиц. Нидерланды являются крупнейшим поставщиком тепличной продукции в ЕС, что ставит под угрозу поставки продуктов.

Франция . Президент Эммануэль Макрон решил заблокировать повышение регулируемых тарифов на газ, а также снизить налоги на электроэнергию, чтобы смягчить недовольство граждан. В сентябре коммунальные тарифы в стране уже и так выросли на 8,7%.

Великобритания. Здесь энергокризис произошел не из-за нехватки газа, а из-за нехватки водителей. Однако последствия тоже масштабные – АЗС закрылись, люди буквально дрались за бензин и "дизель", а власти уже призвали на помощь военных.

В то же время в Европарламенте связали дефицит газа с политикой "Газпрома". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вопрос касательно резкого роста цен на газ в Европе включили в повестку заседания Евросовета. Как заявил Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, в ситуации может пострадать репутация России как надежного поставщика. Это произойдет, если создастся впечатление, что страна не может или не хочет отреагировать на растущий спрос. В то же время в США обвинили РФ в газовом кризисе.