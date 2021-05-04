ЕС взвинтил мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 4 мая, выросли после того, как Европейская комиссия выдвинула предложение для государств-членов ЕС ослабить ограничения на въезд.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 68,36 доллара за баррель, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,2% – до 65,22 доллара за баррель.

В Еврокомиссии отметили, что предложение ослабить ограничения на въезд по причинам необязательного характера обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL: