Дельцы наживались на 40 га земли в Киеве: в БЭБ разоблачили схему

В Украине разоблачили компанию, которая уклонилась от уплаты налогов на 123 млн грн. Схему реализовывали с помощью махинаций с земельных участков площадью в 40 га на левом берегу в Киеве.

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Корпоративные права компании уже арестованы, этот уставный капитал оценивается почти в 178 млн грн. Арест наложен для возмещения нанесенного государству ущерба, сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Детективы установили, что в 2017-2019 гг. компания не указала в налоговой декларации нормативную денежную оценку 40 га земельных участков в Дарницком районе Киева. Это привело к уклонению от уплаты 123 млн грн арендной платы за два земельных участка.

Действия руководителей компании были умышленными, отмечают в БЭБ. Уже принимаются меры по возмещению ущерба за счет ареста активов фирмы.

Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины – "уклонение от уплаты налогов". Досудебное расследование осуществляют детективы территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ФОП" в Волынской области уклонился от уплаты налогов на 6,5 млн грн, а также легализовал более 3 млн грн незаконно полученных средств. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет.

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