Дело Рожковой: суд признал законным выговор замглаве НБУ

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины и признал законным объявление недоверия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. В частности, отменено решение Окружного админсуда, которым было признано противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора Рожковой.

Также Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу. Об этом сообщает finbalance.

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Основанием для решений Совета НБУ было интервью Рожковой, которое якобы негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушало стратегию коммуникаций НБУ. В частности, речь идет о политике "единого голоса".

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В то же время первый заместитель главы Национального банка Украины сообщала, что продолжит работать в НБУ. Речь идет о сроке не менее 4 лет.

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