Дело Рожковой: суд признал законным выговор замглаве НБУ
Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины и признал законным объявление недоверия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. В частности, отменено решение Окружного админсуда, которым было признано противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора Рожковой.
Также Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу. Об этом сообщает finbalance.
5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.
Основанием для решений Совета НБУ было интервью Рожковой, которое якобы негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушало стратегию коммуникаций НБУ. В частности, речь идет о политике "единого голоса".
В то же время первый заместитель главы Национального банка Украины сообщала, что продолжит работать в НБУ. Речь идет о сроке не менее 4 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".