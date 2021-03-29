Сытник пояснил, почему подозреваемый по делу ПриватБанка Дубилет смог сбежать

Подозрения фигурантам дела ПриватБанка долго согласовывали, в связи с чем некоторые лица успели сбежать за границу.

Заявление об этом сделал председатель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в комментарии "Голосу Америки". Журналист спросил его об объявлении в розыск бывшего председателя правления банка Александра Дубилета.

"К сожалению, срок согласования подозрения был очень длительным. Когда были готовы документы по объявлению подозрения, большинство подозреваемых были на территории Украины. Но пока шел процесс согласования документов, количество подозреваемых [в Украине] стало уменьшаться", – ответил Сытник.

"Даже пришлось сажать самолеты с подозреваемыми на борту для того, чтобы обеспечить осуществление правосудия", – продолжил он.

По его словам, по тех фигурантах, которые находятся не в Украине, НАБУ будет принимать все меры для их розыска и, в случае задержания, экстрадиции.

"Но мы только на начальном этапе, потому что то, что объявлено – это относительно небольшие эпизоды того, что расследуют детективы", – добавил глава Бюро.

Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн финучреждения перед национализацией в конце 2016-го.

Ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил арестовать имущество Дубилета.

Как писал OBOZREVATEL: