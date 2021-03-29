Ситник пояснив, чому підозрюваний у справі ПриватБанку Дубілет зміг втекти

Підозри фігурантам справи ПриватБанку довго погоджували, у зв'язку з чим деякі особи встигли втекти за кордон.

Заяву про це зробив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник у коментарі "Голосу Америки". Журналіст запитав його про оголошення в розшук колишнього голови правління банку Олександра Дубілета.

"На жаль, термін узгодження підозри був дуже тривалим. Коли були готові документи щодо оголошення підозри, більшість підозрюваних була на території України. Але поки йшов процес погодження документів, кількість підозрюваних [в Україні] стала зменшуватися", – відповів Ситник.

"Навіть довелося садити літаки з підозрюваними на борту для того, щоб забезпечити здійснення правосуддя", – продовжив він.

За його словами, щодо тих фігурантів, які перебувають не в Україні, НАБУ буде вживати всіх заходів для їхнього розшуку та, в разі затримання, екстрадиції.

"Але ми тільки на початковому етапі, тому що те, що оголошено, – це відносно невеликі епізоди того, що розслідують детективи", – додав глава бюро.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн фінустанови перед націоналізацією наприкінці 2016-го.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати майно Дубілета.

Як писав OBOZREVATEL: