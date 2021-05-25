Дело ПриватБанка: бывший глава правления Дубилет оказался гражданином Израиля
Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет имеет гражданство Израиля. Об этом сообщил его адвокат, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд.
"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", – заявил юрист. Об этом сообщает LB.ua.
Таким образом адвокат объяснил невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию меры пресечения.
По его словам, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина.
Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн финучреждения перед национализацией в конце 2016-го.
Ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил арестовать имущество Дубилета.
Как писал OBOZREVATEL:
22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко. Он был первым заместителем председателя правления финучреждения в 2016 году. Для этого правоохранители развернули и посадили лайнер, на котором фигурант уже вылетал из страны.
Сообщалось, что этот самолет находится в пользовании оператора Windrose Airlines.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что данные о подготовке подозрения Яценко "слили", из-за чего он и готовил свой побег.
15 марта трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала 3 млн долларов и корпоративные права Яценко.