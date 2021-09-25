Давление на бизнес Владимир-Волынская птицефабрика назвала обыски незаконными и грязными политическими манипуляциями

В понедельник, 20 сентября 2021 года деятельность Владимир-Волынской птицефабрики была парализована противоправными действиями правоохранительных органов. Основанием для проведения следственных действий стало Постановление Подольского районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Владимир-Волынской птицефабрики.

По версии правоохранительных органов, Владимир-Волынская птицефабрика якобы завладела бюджетными средствами под предлогом дотации на развитие животноводства.

Владимир-Волынская птицефабрика заявляет, что все действия правоохранителей являются попыткой давления на бизнес и незаконное изъятие денежных средств из кассы предприятия, с целью препятствования хозяйственной деятельности и лишения предприятия оборотных средств.

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Относительно развития животноводства, то фабрика осуществляет и будет продолжать осуществлять инвестиционную деятельность по строительству новых мощностей с привлечением новейших технологий и внедрения инновационных решений в выращивании и производстве.

В 2020 году в полном соответствии с действующим законодательством птицефабрика инвестировала более 120 млн. гривен: построила новые производственные мощности, сдала их в эксплуатацию и получила денежную компенсацию в размере 34 млн. грн., Какую же сразу реинвестировала в 2021 году в новое строительство.

В 2021 году инвестиции в строительство составили более 150 млн. грн. и были созданы новые рабочие места, несмотря на карантин.

Предприятие является основным работодателем в городе, предоставляет рабочие места для более 1500 работников и обеспечивает социальную стабильность в Волынской области.

Пресс-служба отмечает, что Владимир-Волынская птицефабрика является крупным налогоплательщиком (с начала 2021, по состоянию на 23 сентября, предприятием было уплачено более 169,3 миллиона гривен налогов в бюджеты разного уровня). Соответственно предприятие является не только одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, но и является основным налогоплательщиком для местных бюджетов на Волыни, за счет которых функционируют ОТГ (больницы, школы, сады и др.).

Владимир-Волынская птицефабрика не оставит без внимания незаконные действия правоохранительных органов и в установленном законом порядке будет требовать их прекращения.

Владимир-Волынская птицефабрика п ризывает не впутывать предприятие в грязные политические манипуляции. Это неуместно, ведь она занимаемся только производственной деятельностью, выпускаем курятину и обеспечиваем население Украины качественным продуктом.