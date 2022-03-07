Danone остановила инвестиции, но продолжит работать в России
Французская группа Danone отказалась уходить из российского рынка. Вместо этого в компании пообещали, что закроют все новые инвестиции.
Об этом говорится в официальном сообщении компании в Twitter. Компания выразила солидарность с Украиной и сообщила о решении пожертвовать 500 000 евро Красному Кресту. Деньги пойдут на лекарства и продукты. "Мы в Danone глубоко удивлены тем, что видим каждый день с начала вторжения в Украину. Danone и все ее работники выражают солидарность с людьми, страдающими зверствами войны", – сказано в заявлении Danone.
Отказываться от бизнеса в России компания не готова. "Мы решили остановить все инвестиционные проекты в России, но пока сохраним наше производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания, чтобы по-прежнему удовлетворять базовые потребности местного населения в продуктах питания", – заявила Danone.
Платежные системы
– American Express – остановка работы
– Apple Pa – заблокирован в банках, попавших под санкции
– Google Pay – заблокирован в банках, попавших под санкции
– MasterCard, VISA – перестали выпускать новые карты
– PayPal – запрет на регистрацию новых пользователей
– Samsung pay – заблокирован в банках, попавших под санкции
– SWIFT – 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки
– Visa – запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции
– Western Union – прекращение работы с банками, попавшими под санкции
Товары
– ASOS – не обрабатывают заказы клиентов
– Apple Store – закрытие онлайн-магазина
– Burberry – прекращение доставки онлайн-магазина
– Dell – приостановка продаж устройств
– Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) – остановка поставок
– iHerb – остановка работы
– IKEA – остановка работы
– Farfetch – прекращение доставки
– HP – приостановка продаж устройств
– H&M (COS, Monk и др.) – приостановка продаж
– LEGO – прекращение поставок
– Mango – приостановка продаж
– Mytheresa – прекращение доставки
– Nike – закрытие онлайн-магазина
– Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) – остановка поставок
– Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar – остановка поставок
Досуг
– BBCOne – отзыв лицензии на телепродукцию
– Cannes Festival – отказ принимать делегацию
– MEGOGO – прекращение работы
– Paramount – отмена выхода фильмов в прокат
– Sony – отмена выхода фильмов в прокат
– Spotify – закрытие офиса
– Warner Bros – отмена выхода фильмов в прокат
– Walt Disney Company – отмена выхода фильмов в прокат
Сервисы
– Ableton – приостановка продаж
– Cinema 4D – отмена лицензий
– Jooble – прекращение работы
– Nintendo eShop – не проходит оплата с рублевых карт
– Paysera – прекращение работы
– PlayStation Store – не проходит оплата с рублевых карт
– Steam – не проходит оплата с рублевых карт
– Twitter – запрет на регистрацию аккаунтов
Автомобили и самолеты
– Airbus – приостановка продаж и технического обслуживания
– BMW – закрытие заводов и отмена поставок
– Boeing – приостановка продаж и технического обслуживания
– Ford – остановка бизнеса
– General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) – приостановка экспорта
– Harley Davidson – прекращение поставок
– Honda – прекращение поставок
– Hyundai – остановка производства
– Jaguar Land Rover – прекращение поставок
– Mazda – прекращение поставок
– Mercedes–Benz – остановка производства и поставок
– Porsche – прекращение поставок
– Renault – остановка производства
– Scania – остановка бизнеса
– Toyota (в том числе Lexus) – остановка производства и поставок
– Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen) – прекращение поставок
– Volvo Cars – остановка бизнеса
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