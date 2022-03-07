Danone остановила инвестиции, но продолжит работать в России

Французская группа Danone отказалась уходить из российского рынка. Вместо этого в компании пообещали, что закроют все новые инвестиции.

Об этом говорится в официальном сообщении компании в Twitter. Компания выразила солидарность с Украиной и сообщила о решении пожертвовать 500 000 евро Красному Кресту. Деньги пойдут на лекарства и продукты. "Мы в Danone глубоко удивлены тем, что видим каждый день с начала вторжения в Украину. Danone и все ее работники выражают солидарность с людьми, страдающими зверствами войны", – сказано в заявлении Danone.

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Отказываться от бизнеса в России компания не готова. "Мы решили остановить все инвестиционные проекты в России, но пока сохраним наше производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания, чтобы по-прежнему удовлетворять базовые потребности местного населения в продуктах питания", – заявила Danone.

Платежные системы

– American Express – остановка работы

– Apple Pa – заблокирован в банках, попавших под санкции

– Google Pay – заблокирован в банках, попавших под санкции

– MasterCard, VISA – перестали выпускать новые карты

– PayPal – запрет на регистрацию новых пользователей

– Samsung pay – заблокирован в банках, попавших под санкции

– SWIFT – 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки

– Visa – запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции

– Western Union – прекращение работы с банками, попавшими под санкции

Товары

– ASOS – не обрабатывают заказы клиентов

– Apple Store – закрытие онлайн-магазина

– Burberry – прекращение доставки онлайн-магазина

– Dell – приостановка продаж устройств

– Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) – остановка поставок

– iHerb – остановка работы

– IKEA – остановка работы

– Farfetch – прекращение доставки

– HP – приостановка продаж устройств

– H&M (COS, Monk и др.) – приостановка продаж

– LEGO – прекращение поставок

– Mango – приостановка продаж

– Mytheresa – прекращение доставки

– Nike – закрытие онлайн-магазина

– Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) – остановка поставок

– Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar – остановка поставок

Досуг

– BBCOne – отзыв лицензии на телепродукцию

– Cannes Festival – отказ принимать делегацию

– MEGOGO – прекращение работы

– Paramount – отмена выхода фильмов в прокат

– Sony – отмена выхода фильмов в прокат

– Spotify – закрытие офиса

– Warner Bros – отмена выхода фильмов в прокат

– Walt Disney Company – отмена выхода фильмов в прокат

Сервисы

– Ableton – приостановка продаж

– Cinema 4D – отмена лицензий

– Jooble – прекращение работы

– Nintendo eShop – не проходит оплата с рублевых карт

– Paysera – прекращение работы

– PlayStation Store – не проходит оплата с рублевых карт

– Steam – не проходит оплата с рублевых карт

– Twitter – запрет на регистрацию аккаунтов

Автомобили и самолеты

– Airbus – приостановка продаж и технического обслуживания

– BMW – закрытие заводов и отмена поставок

– Boeing – приостановка продаж и технического обслуживания

– Ford – остановка бизнеса

– General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) – приостановка экспорта

– Harley Davidson – прекращение поставок

– Honda – прекращение поставок

– Hyundai – остановка производства

– Jaguar Land Rover – прекращение поставок

– Mazda – прекращение поставок

– Mercedes–Benz – остановка производства и поставок

– Porsche – прекращение поставок

– Renault – остановка производства

– Scania – остановка бизнеса

– Toyota (в том числе Lexus) – остановка производства и поставок

– Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen) – прекращение поставок

– Volvo Cars – остановка бизнеса

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