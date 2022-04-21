Что будет с ценами на квартиры после войны в Украине: недвижимость может подорожать

В Украине после войны могут подорожать квартиры. Это связано со снижением предложения на фоне возможного увеличения спроса со стороны переселенцев. Как минимум это коснется первичного жилья.

Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщает издание UBR. Cейчас реестр недвижимости не работает (на время военных действий). Однако цены на недвижимость все равно формируются на профильных порталах. До войны, по оценкам "Лун", они составляли в среднем 34,7 тыс. грн за квадрат в новостройке Киева и 20,9 тыс. – во Львове. В апреле стоимость недвижимости выросла до 35,6 тыс. и 23,7 тыс. грн соответственно.

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Также на стоимость недвижимости может повлиять и стоимость строительных и ремонтных работ. Как предполагает президент АСНУ Юрий Пита, после открытия Госреестра стоимость квартир в новостройках в западных областях Украины может вырасти на 5-10% от довоенного уровня.

"Я считаю, что оставшиеся квартиры в новостройках подорожают, их быстро разметут – проявится тенденция формирования близкого к спекулятивному спроса на выкуп жилья под аренду – а дальше все будут смотреть на уровень предложения на вторичном рынке. В этом сегменте сейчас вызревает предложение от украинцев, которые выехали за границу и не планируют возвращаться в ближайшие годы. Своей жилплощадью в хороших домах и ЖК они сбалансируют рост цен на первичном рынке", – считает риелтор Михаил Артюхов.

Если в прошлом году доля первички в общем количестве сделок достигала 60%, то сейчас и после войны, из-за увеличения вторичного рынка и снижения предложения от застройщиков, этот показатель опустился и будет держаться в районе 20%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, из-за войны России против Украины 4,2 млн человек вынужденно выехали за границу. Большая часть из них – женщины с детьми, которые готовы вернуться на родину в первый день окончания военной агрессии. Однако при этом есть и те украинцы, которые в сложившейся ситуации ищут возможность инвестировать свои сбережения в недвижимость в тех странах, куда они вынуждены были выехать.