Сколько стоит квартира в Германии, Польше и Молдове: где цены меньше, чем были в Киеве

Из-за войны России против Украины 4,2 млн человек вынужденно выехали за границу. Большая часть из них – женщины с детьми, которые готовы вернуться на Родину в первый день окончания военной агрессии. Однако при этом есть и те украинцы, которые в сложившейся ситуации ищут возможность инвестировать свои сбережения в недвижимость в тех странах, куда они вынуждены были выехать.

О том, сколько стоят квартиры в странах Европы и где их продают, читайте в подборке OBOZREVATEL

Квартира в Польше

Покупка. Украинцы, как и другие иностранцы, могут без препятствий приобрести жилье в Польше. Исключение – пограничные города. Квартира площадью в 40-50 квадратных метров в Варшаве обойдется в 75-80 тыс. евро. Такое жилье подальше от столице может обойтись в 50 тыс. евро. К примеру, в небольшом городке Кендзежин-Козле квартиру площадью в 46 квадратов можно купить за 49 тыс. евро.

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"Квартира состоит из двух спален, отдельной кухни, ванной комнаты, прихожей и балкона. К квартире прилагается подвал площадью 4,64 м. Парковочные места возле дома, много зелени, лес, школа, детский сад, магазины, спортзал", – говорится в описании к объявлению.

Где искать квартиру:

Аренда. Для украинских беженцев есть возможность арендовать квартиру бесплатно. На каждого беженца физическое лицо или компания, которая приютила беженца, может получить 258 евро в месяц. На семью из трех человек это уже 774 евро. Эти денег хватит на аренду квартиры практически в любом польском городе. А если арендовать квартиру в небольшом городе, этого хватит на несколько месяцев.

В Варшаве аренда квартиры площадью в 50 квадратов может обойтись в 500-900 евро в месяц. В небольшом городе – 250-300 евро.

Где искать квартиру:

Квартира в Молдове

Покупка. В Кишиневе стоимость квартир ниже, чем в Киеве до 24 февраля. Жилье площадью в 50 квадратных метров можно приобрести за 45 тыс. евро. Украинцы могут покупать жилье в Молдове без дополнительных разрешений и документов.

Во втором по размеру городе в Молдове Бельцы квартиру в 50 квадратных метров можно приобрести всего за 32-33 тыс. евро.

Где найти квартиру:

Аренда. В Молдове снять квартиру можно за 100 евро (Кишинев). В небольшом населенном пункте аренда квартиры может обойтись в 70 евро.

Квартира в Германии

Покупка. В Берлине даже местные жители чаще всего квартиры берут в аренду. Жилье площадью в 50 квадратных метров может стоить 250-350 тыс. евро. В небольших населенных пунктах покупка жилья обходится примерно в 170 тыс. ево. В среднем стоит ориентироваться, что за каждый квадратный метр придется заплатить 3 тыс. евро в небольшом населенном пункте, и 5-8 тыс. евро – в Мюнхене, Берлине.

Где купить:

Аренда. В Берлине аренда квартиры стоит от 1 тыс. евро, зависимо от района и площади. В то же время, к примеру, в Кельне квартиру можно найти за 600-700 евро.

Где арендовать:

Относительно дешевые квартиры среди стран ЕС в странах Прибалтики. В Эстонии, Латвии, Литве квартиру в столицах можно приобрести примерно за 100 тыс. евро.

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