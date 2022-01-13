Число "ФОПов" с РРО резко выросло: к чему приведут чеки для всех

В Украине регистраторы расчетных операций (РРО) установили более 212 тыс. "ФОПов". Всего за сутки, 12 января, количество предпринимателей с РРО увеличилось на 12 тыс. Такими темпами, всего за несколько месяцев чеки будет выдавать весь бизнес, который по закону обязан работать с регистраторами. Также стоит отметить, что программный РРО можно установить бесплатно, его разместили в открытом доступе на сайте налоговой. Платные программные РРО с дополнительными функциями стоит всего около 120 грн в месяц.

Поэтому установка регистраторов не может повлиять на стоимость товаров и услуг у "ФОПов". Данные о количестве бизнеса с РРО есть в распоряжении OBOZREVATEL. Стоит отметить, что число бизнеса, который соглашается на прозрачный учет, увеличивается ежедневно.

Это дает возможность не только увидеть реальные обороты "ФОПов", но и вести правильный учет. Также это выгодно и всем покупателям: они смогут получать чеки, защищать свои права.

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Против РРО выступают те предприниматели, которые скрывают свои реальные обороты, а также продают фальсификат и контрабанду и поэтому не могут выдавать на такой товар чеки. Возможность получить чек – защита покупателя. Так он может доказать, где приобрел некачественный товар.

Полный учет оборотов бизнеса работает в абсолютном большинстве стран Европы, и во всех странах ЕС. Это обычная практика. Более того, "ФОПам" на подготовку дали год: за это время они должны были приобрести кассовые аппараты или же разобраться в программном РРО. Более того, как уже сообщали в налоговой, на данный момент проверять и штрафовать "ФОПов" не будут, хотя РРО обязаны установить и использовать уже с 1 января.

Без кассовых аппаратов могут работать самозанятые. Это те, кто имеют оборот до 1 млн грн в год и не нанимали сотрудников. Например, те украинцы, которые изготовляют какой-либо продукт, предоставляют профессиональные услуги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.