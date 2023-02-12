Британское оружие могут начать производить в Украине, за это право также соревнуются немцы и французы – The Telegraph

В Украине могут начать производство британского вооружения и военной техники. Соответствующие переговоры продолжаются и будут значить углубление связей нашей страны с НАТО.

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Об этом сообщило издание The Telegraph. Отмечается, что высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы с коллегами в Киеве, и уже посетили украинскую столицу с целью создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства на месте по лицензии.

Как уточнило издание, другие европейские оборонные компании, в частности французские и немецкие, также ведут подобные переговоры с Украиной, причем британцы стремятся опередить конкурентов.

Отмечается, что любое совместное предприятие, скорее всего, потребует одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака, поскольку Россия неоднократно угрожала Западу из-за поставок оружия в Украину, и любая поддержка производства, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности.

В то же время, на Даунинг-стрит и в Министерстве обороны отказались от комментариев на эту тему, назвав ее делом промышленности. Хотя Эд Арнольд, научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute и бывший офицер британской армии НАТО, считает, что промышленное сотрудничество усиливает международные отношения, и для этого в любом случае понадобится "по крайней мере, молчаливое политическое одобрение".

Ранее в Британии уже предлагали построить в Польше "огромный завод по производству оружия" для Украины, поскольку нынешняя модель поставок Киеву вооружения в долгосрочной перспективе "нежизнеспособна", а стратегия действительно могла бы помочь нашему государству защитить себя от агрессора.

Напомним, по результатам встречи в Великобритании с премьер-министром страны Риши Сунаком 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении сильного оборонного пакета. Стороны договорились о поставках нашим Вооруженным силам дальнобойного оружия. Кроме того, Лондон приступит к подготовке украинских пилотов, что станет первым шагом к передаче Украине истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте. Кроме того, Риши Сунак сообщил, что "все возможно", в ответ на дальнейшую военную помощь Украине, в том числе поставки истребителей F-16 от США. Он дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

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