"Нам нужна стратегия": в Британии предложили построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши

В Британии предложили построить в Польше "огромный завод по производству оружия" для Украины. Нынешняя модель поставок Киеву вооружения в долгосрочной перспективе "нежизнеспособна", а указанная стратегия могла бы помочь нашему государству защитить себя от агрессора.

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Соответствующую идею озвучил глава комитета по оборонным вопросам парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, пишет The Telegraph. По его словам, в своих планах помочь Украине западные правительства продемонстрировали отсутствие стратегической дальновидности.

"Танки сегодня – да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", – подчеркнул Эллвуд.

По его мнению, создание оружейного завода в Польше могло бы помочь превратить украинские вооруженные силы в более независимую армию. Депутат-консерватор предложил учредить концепцию по образцу завода по производству микрочипов, открытого Тайванем у США, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада. Эллвуд уверен, что таким образом Украина могла бы закупать собственное оборудование по своим спецификациям и иметь постоянно защищенную цепочку поставок.

Напомним: экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что усиление украинских Сил обороны танками Leopard-2 и Abrams позволит серьезно укрепить нашу оборону и добиться существенных успехов на фронте. Если украинские защитники смогут достичь побед того же уровня, что и в Харьковской и Херсонской областях, это может привести к развалу обороны врага на юге нашей страны и заставить его перейти в оборону на всей линии фронта.

Тем временем власти США объявили о проведении аудита эффективности и добродетели использования американской помощи в Украине. Речь идет о сумме $113 млрд. Контроль будет осуществляться не только в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Швейцарии приняли решение разрешить третьим государствам передавать Украине оборудование в качестве военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Такое решение является прорывным для Швейцарии, основным принципом политики которой является нейтралитет;

– Польша готова отправить ВСУ еще несколько десятков танков советского образца – в дополнение к роте немецких Leopard 2. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых 30 PT-91 Twardy.

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