Британский производитель презервативов уходит из России

Британский производитель презервативов, бытовой химии, лекарств и пр. Reckitt Benckiser объявил об уходе с рынка РФ. Компания сообщила, что готова передать свой российский бизнес его сотрудникам либо третьей стороне.

При этом в Reckitt Benckiser пообещали обеспечить плавный переход бизнеса к новым владельцам "и выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в РФ до конца 2022 года". Штат компании в России, согласно сообщению ее пресс-службы, насчитывает 1,3 тыс. человек.

Будут ли товары компании доступны в России после продажи местного бизнеса, в сообщении не сказано.

Ранее Reckitt Benckiser заявила о приостановке инвестиций в Россию. Причина – ее агрессия против Украины.

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"Мы потрясены войной и разрушительным ущербом, который наносится украинскому народу. Реалии нашего бизнеса в России коренным образом изменились – наша компания не руководствуется целью получения прибыли или зарабатывания денег в РФ", – заявили в Reckitt Benckiser еще за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину, после признания ею т.н. "Л/ДНР".

Reckitt Benckiser производит и продает множество наименований бытовой химии и медпрепаратов. В частности – чистящие средства Cilit Bang и Vanish, леденцы от кашля Strepsils, обезболивающее Nurofen, а также презервативы Durex.

Как известно, всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников. В частности:

у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%;

3,5% предприятий и вовсе приостановили работу;

каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников;

около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата;

6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников;

2,8% – от 50% до 100% штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за развязанной Россией войны против Украины основной владелец сети магазинов косметики Lush в РФ Дмитрий Азаров вынужден значительно сократить свой бизнес. В частности, он закроет треть магазинов и уволит почти половину сотрудников.