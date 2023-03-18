Большинство продукции – подделка: украинцам на рынках и в магазинах продают фальсификаты масла

В Украине на рынках и супермаркетах продают много фальсификатов сливочного масла. При этом если в торговых сетях доля подделок составляет около 40%, на рынках – вся продукция фальсифицирована.

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Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. По ее словам, несмотря на все советы украинцам относительно проверки качества публикуемого в сети масла, полностью все продукты проверить в домашних условиях невозможно.

Для этого нужно только лабораторное исследование, объясняет специалист. "Мы проверяли прошлой осенью масло, отбирали более 20-24 позиций, а в результате из них 40% оказалось фальсификатом. Так что, к сожалению, масло фальсифицированное можно найти и в торговых сетях. То есть лучше покупать какие-то проверенные марки, которые у всех на слуху" . Но те позиции, которые покупались на рынках, они оказались фальсификатом", – сказала она.

Кроме фальсификутов, украинцам довольно часто продают опасную и испорченную продукцию. Поэтому, добавила Куликова, всегда следует обращать внимание, в каких условиях сохраняется этот продукт.

"Например, если масло хранится не в морозилке, то уже есть вопросы. По сути, таким образом, у этого масла уменьшается срок годности, если открытый холодильник", - подытожил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцам рекомендуют покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов, поскольку там можно проверить срок годности товаров и попросить документы производителя. Опаснее всего покупать товары на рынках.

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