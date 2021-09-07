Больничные в Украине будут выплачивать по новым правилам: Кабмин принял решение

В Украине больничные листы переведут исключительно в электронную форму. Их выдачу будут жестко контролировать – врачей, которые незаконно оформят "липовый" больничный, начнут штрафовать.

Изменится и продолжительность выплаты больничных за счет работодателя. Такие новшества предусмотрены законопроектом об оптимизации функций Фонда социального страхования, который уже одобрил Кабинет министров.

В Министерстве социальной политики, которое является автором документа, необходимость его разработки объясняют критическим состоянием финансирования страховых выплат Фондом социального страхования:

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На начало июня 2021 года задолженность по выплате больничных составляла около 3 млрд гривен.

Причина – увеличение количества болеющих вследствие пандемии COVID-19 на фоне значительного сокращения поступлений в виде ЕСВ из-за спада экономической активности.

В правительстве решили изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных – немного "разгрузить" Фонд соцстраха в части финансирования больничных и ужесточить контроль за их выпиской. В частности, законопроектом предлагаются такие новации:

С 2023 года выплата больничных из средств Фонда будет начинаться с 8-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 7 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а далее начинает выплачивать Фонд соцстраха. Фактически это приведет к тому, что за счет социального страхования будут оплачиваться только серьезные заболевания, а простое ОРВИ – компенсировать работодатель. Авторы документа уверяют, что сегодня фискальная нагрузка на субъектов хозяйствования является самой низкой в Европе, а система госстрахования по временной утере трудоспособности – самой лояльной. Для примера, в Австрии работодатель оплачивает первые 12 недель больничного, в Германии – 6 недель, в соседней Польше – 33 дня, в Албании – 14 дней, в Словакии – 10. Листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет исключительно цифровым. Медицинское заключение врача должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения (eHealth) путем внесения в соответствующий Реестр медицинских заключений. Доступ к Реестру медзаключений будет предоставляться с помощью Единого веб-портала "Дія" одинаково для врачей, работников, работодателей и Фонда. Для того, чтоб получить информацию о "больничном" конкретного лица, нужно будет лишь ввести уникальный регистрационный номер медзаключения. Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности. Для этого будут внедрены отдельные должности – страховые эксперты-доктора. Их задачи, обязанности и функции отдельно определит Кабмин. При проверке законности оформления медзаключений такие страховые эксперты будут иметь право непосредственно посещать медицинские учреждения, истребовать необходимую информацию, копии документов и материалов. Также они будут иметь доступ к информации с ограниченным доступом. В случае установления факта оформления "липового" медзаключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к докторам, подписавшим такое медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующему больничному. Сделать это нужно будет в течение 10 дней с момента поступления требования о компенсации, иначе будут применяться принудительные меры взыскания в порядке исполнительного производства.

Примечательно, что из текста законопроекта, который одобрен Кабмином, полностью убрали нормы о существенном уменьшении размера больничных для украинцев. Напомним, на этапе общественного осуждения документа предлагалось 100% размера заработной платы по больничному выплачивать только тем работникам, страховой стаж которых составляет 20 лет (вместо сегодняшних 8 лет). А вот если бы в Кабмине согласились на такое урезание, то работник с 8 годами трудового стража смог бы рассчитывать лишь на 70% от своего заработка.

Среди прочего, проектом документа предлагается подчинить Фонд соцстраха государству по аналогии с Пенсионным фондом. В частности, Кабмину предоставляются полномочия решать вопросы бюджетной политики Фонда, назначать и увольнять директора исполнительной Дирекции, определять порядок отчуждения имущества Фонда. Сейчас все эти полномочия возложены на Правление Фонда, куда входят представители трех сторон – государства, профсоюзов и работодателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.