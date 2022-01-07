Бизнес в Украине ждут проверки налоговой: на кого обратят повышенное внимание

В Украине в 2022 году украинские налоговики планово проверят 6 756 субъектов бизнеса. Около четверти из них – "ФОПы" (физлица-предприниматели). Проверки касаются в основном тех, кто не подает налоговые отчеты, ведет подозрительную деятельность и сотрудничает с сомнительными с точки зрения закона контрагентами.

Об этом говорится в специальном плане-графике Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает "Опендатабот". Проверять будут и юридических лиц, и финансовые организации, и "ФОПов". В отношении последних запланировано более 1,5 тыс. проверок.

Причин для визита налоговиков может быть несколько. В плане ГНС указаны такие:

компания систематически (два и более отчетных периода) не предоставляет налоговую отчетность;

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подозрительно низкий уровень уплаты налога на прибыль (на 50 и более процентов меньше, чем в среднем по сфере деятельности компании);

на компанию или "ФОПа" поступила жалоба в связи с уклонением от уплаты налогов;

предприятие активно (более 5% сделок) работает с партнерами, которые находятся в состоянии ликвидации, или с лицами в розыске;

возникли подозрения, что бизнес фиктивный и на самом деле не осуществляет хозяйственную деятельность;

компания признана банкротом;

бенефициары находятся в розыске или получили статус банкротов;

регистрацию бизнеса отменил суд.

Также в Украине пытаются детенизировать рынок труда. Еще с лета 2021 года начались усиленные проверки украинских работников, а осенью проверяющие перешли и на иностранных сотрудников.

Дело к том, что украинский бизнес платит зарплаты в конвертах, а потому не доплачивает миллиарды гривен в государственный . Из-за этого стране не хватает средств на достойные пенсии, развитие медицины, обороны, зарплаты бюджетникам.

"Трудовые" проверки грозят в первую очередь работодателям с наивысшим риском использования теневого труда. Одним из признаков может быть несоответствие числа работников объемам производства. Также подозрительно для проверяющих выглядит ситуация, когда большая часть сотрудников трудоустроена не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2022 года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки. По новым правиламбез РРО могут остаться две группы "ФОПов": те, кто работает исключительно с бизнесом; те, кто находится на первой группе единого налога. Также исключение сделано для "ФОПов", которые работают в селах.

За счет того, что сотни тысяч предпринимателей могли реализовывать товары без чеков, "ФОПы" практически бесконтрольно продавали контрабандный товар по ценам легального. В результате бюджет страны, а значит все украинцы, терял миллиарды гривен.