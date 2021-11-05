В Украине усилили проверку зарплат: кого накажут за деньги в конвертах и как вывести рынок труда из тени

В Украине пытаются детенизировать рынок труда: еще с лета начали усиленные проверки украинских работников, а сейчас перешли и на иностранных сотрудников. Бизнес платит в конвертах и не доплачивает в бюджет миллиарды гривен. Из-за этого не хватает средств на достойные пенсии, развитие медицины, обороны, зарплаты бюджетникам.

Как и почему изменили правила и кого они коснутся, читайте в материале OBOZREVATEL.

По статистике, количество иностранцев и лиц без гражданства, официально работающих в Украине, ежегодно увеличивается. Если еще в 2017 году, по официальным данным, у нас работало 12,4 тыс. иностранцев, то в 2020 – свыше 23,4 тысяч.

Согласно украинскому законодательству, когда работодатели приглашают на работу иностранцев, они обязаны обеспечить им минимальную заработную плату, которая в разы превышает установленную "минималку" для украинских граждан. Граждане других стран, которых приглашают для работы в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях должны получать 5 "минималок", остальные категории – 10 "минималок".

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Если сейчас "минималка" составляет 6 000 грн, то иностранцам нужно платить минимум 30 000-60 000 грн. Но когда в Минэкономики провели мониторинг уплаты работодателями в 2020 году и первом полугодии 2021 года заработной платы иностранным работникам, то увидели, что сведения отсутствуют в более чем 70% случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения. Это огромные недопоступления в бюджет.

Как рассказывает глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников, далеко не все иностранцы, которые якобы трудоустроены в Украине, на самом деле здесь работают. Дело в том, что когда иностранец приезжает в нашу страну, ему нужно получить временный вид на жительство чтобы жить здесь более 3 месяцев. Легче всего это сделать на основании разрешения на трудоустройство. Но иностранцы не всегда приезжают в Украину работать. Некоторые преследуют свои цели, а вид на жительство нужен всем. Потому и возникают разные схемы.

"На практике человек часто регистрирует компанию, становится там учредителем и сам себя берет на работу. Само собой, никакой зарплаты не платит, ведь компания создана не для работы. Это только механизм получения вида на жительство", – рассказывает Тютюнников.

Также иностранцы могут заключать с работодателями фиктивные договора о трудоустройстве. Именно такие схемы и пытаются ликвидировать путем проверок. Работодатель в случае нарушения законодательства может заплатить от 60 000 до 180 000 грн штрафа.

"Думаю, проверки будут и штрафы будут начисляться. Кроме работодателя пострадает и сам иностранец. Для него это грозит отменой разрешения на трудоустройство, а после – и вида на жительство. Далее идет выдворение из Украины", – говорит Тютюнников.

В то же время, по мнению эксперта, нелегалов из бедных стран, которые нигде не оформлены, проверки вряд ли коснутся, ведь их нереально отследить.

Постоянные трудовые проверки украинских работников продолжаются еще с 1 июля. Проверяют в первую очередь работодателей, имеющих самый высокий риск использования незадекларированного труда. Отбирают их по таким критериям как, например, несоответствие количества работников объемам производства или если большая часть работников работает по гражданско-правовым договорам, а не трудовым, рассказывает Тютюнников.

Размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат – 60 000 грн. Повторное нарушение в течение двух лет обойдется работодателю уже в 180 000 грн за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Суммы такие же, как и при нарушениях с работниками-иностранцами.

По данным Налоговой службы, по состоянию на 16 сентября органами Гоструда при поддержке ГНС уже выявлено 10,5 тыс. работников, с которыми не были оформлены трудовые отношения. С 4072 работниками трудовые отношения оформлены в ходе инспекционных посещений.

"Из вышеприведенной статистики следует, что, несмотря на все недостатки и многочисленные нарекания работодателей, проверки эффективны и действительно способствуют детенизации рынка труда и предотвращению использования незадекларированного труда в Украине. По нашему мнению, такой результат обеспечивается именно благодаря объединению усилий Гоструда и ГНС, что позволяет оперативно выявить и обеспечить инспекцию работодателей, имеющих наивысший риск использования незадекларированного труда", – подытожил Тютюнников.

Стоит отметить, что, по данным Госстата за 2020 год, в тени работали 3,4 млн украинцев. Потому, как видим, пока выявили лишь очень небольшую их часть. В то же время эксперт рынка труда Сергей Марченко считает, что лишь проверками добиться детенизации не получится.

"Вы же понимаете, зарплаты в тени не потому, что мало проверяют, а потому что работодателям так выгоднее работать. Цена "тенизации" для экономики большая. И просто проверками ситуацию не переломить. Должны быть стимулы для предпринимателей выходить из тени и проверки для тех, кто этого делать не хочет", – говорит он.

В 2016 году правительство Владимира Гройсмана уже пыталось делать шаги для "детенизации" рынка труда. Тогда ставка ЕСВ, которую платят работодатели, была снижена с 41% до 22% от зарплаты, а отчисление ЕСВ с работника было отменено. Но вывести рынок из тени все-таки не удалось.

Тем не менее, Марченко считает, что именно путь поощрения будет более действенным, чем наказания.

"По моему мнению, не хватает системного решения. Когда, к примеру, ранее уменьшалось давление на фонд оплаты труда, часть предпринимателей решала, что им выгоднее работать легально, чем выиграть "пару копеек" на нелегальном труде, но получить проблемы. Хотелось бы и сейчас увидеть экономический стимул, но я его не вижу. Штрафы за теневую работу у нас были всегда, но никто их не боится, потому что все знают, что вопрос можно "порешать". Просто штрафы не работают", – говорит эксперт.

Теневой рынок труда – огромная проблема для Украины. Как заявлял еще летом тогдашний глава Министерства экономики Алексей Любченко, теневые зарплаты составляют около 500 млрд грн в год! Это колоссальная сумма. Для сравнения, сейчас дефицит Пенсионного фонда приближается к 170 млрд грн. Выход рынка труда из тени – один из немногих возможных методов, как покрыть его расходы. Потому борьбой с теневым рынком у нас занимаются много лет, но, к сожалению, не системно и практически безуспешно. Комплексного подхода, который сможет решить проблему, пока так и не предложили.