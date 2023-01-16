Бизнес из Австрии не торопится покидать РФ: 70% продолжает работу вообще без ограничений

Деятельность в России после ее вторжения в Украину сократили только 30% австрийских компаний. А около двух третей бизнесов (69% из 63 компаний) продолжают работать в РФ без каких-либо самоограничений.

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Полностью завершили выход с рынка России лишь 3% с австрийским капиталом. Об этом говорится в еженедельном мониторинге KSE Institute о влиянии выхода иностранных компаний на экономику России, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Среди австрийских компаний, которые полностью покинули Россию:

MM Packaging , производитель бумажной и упаковочной промышленности, продавший заводы в Пскове и Санкт-Петербурге;

, производитель бумажной и упаковочной промышленности, продавший заводы в Пскове и Санкт-Петербурге; Petro Welt Technologies, предоставляющая услуги в сфере добычи природного газа и нефти.

Еще 14% предприятий из Австрии получили статус "выжидающих", то есть они заявили о намерении покинуть РФ, но так и не продвинулись в этом направлении. Еще 14% находятся в процессе выхода. К примеру, компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных выборов, приостановила все продажи в РФ и находится в процессе сворачивания деятельности.

В то же время, важный для российской банковской системы Raiffeisen Bank игнорирует призывы покинуть рынок РФ. Эта ситуация не изменилась даже после того, как российскую "дочку" "Раффайзена" уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам.

Также пока не планирует уходить из России Rotax. Ее двигатели которой были обнаружены на иранских беспилотниках, которые атаковали критическую инфраструктуру Украины.

В последний довоенный год австрийские инвестиции в РФ составляли около $6 млрд, подсчитали аналитики. А российские инвестиции в Австрию при этом достигали $29 млрд.

В целом же лишь 160 компаний с иностранным капиталом (5,3%) завершили выход из РФ. Еще 1163 (38,5%) – прекратили сделки в России и заявили о планах уйти с рынка агрессора.

"Вместе с тем 493 международных компании приостановили новые инвестиции, однако остаются в РФ. А еще 1202 продолжают свою деятельность на российском рынке без изменений", – отмечается в результатах мониторинга.

Данные предоставлены по состоянию на 15 января. За последнюю неделю число полностью ушедших из РФ бизнесов увеличилось на две компании. Окончательно ушедшие из РФ международные компании:

обеспечивали работой по меньшей мере 300,2 тыс. человек;

имели совокупный годовой доход $41,2 млрд;

имели капитал в $33,9 млрд и активы в $36,4 млрд."

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине национализируют все предприятия агрессора. Всего в стране работает несколько десятков тысяч предприятий, бенефициарами которых являются россияне и беларусы, а также связанные с ними компании. В нашем распоряжении – полный перечень российских и беларуских компаний на территории Украины. Часть из них уже попала под санкции, другие попадут под санкции в ближайшее время или же будут национализированы.

Отметим, что в перечне есть как активы российских олигархов (среди них Роман Абрамович), так и небольшие фирмы с российским и беларуским капиталом.

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