Smart Holding: банкротство ЧСЗ – следствие политической мести и прекращения финансирования госпрограммы 'Корвет'

К банкротству и ликвидации после этого Публичного акционерного общества "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ) привело прекращение в 2014 году финансирования оборонной госпрограммы строительства серии кораблей класса "Корвет". А также политическое давление на оппозиционного к власти пятого президента Петра Порошенко политика Вадима Новинского, который был бенефициаром завода.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы группы Smart Holding, куда входил ЧСЗ. Там подчеркнули, что завод переживал кризисы 2008 и 2014 года, но вышеуказанные факторы стали решающими для его "исчезновения".

В частности, последний транш по контракту поступил в декабре 2013 года. Руководство завода вело переговоры с Министерством обороны и не останавливало строительство вплоть до октября 2014-го. Но все же ЧСЗ был вынужден прекратить работы по проекту, когда сумма средств самого предприятия, потраченная на строительство, превысила на 30 млн грн ту, которую выделило государство.

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Прекращение финансирования сделало невозможным поставку военного оборудования от иностранных поставщиков, за которое уже были сделаны предоплаты в валюте. Далее это привело к штрафным санкциям, наложенным на судостроителей за невольное нарушение валютного законодательства. Сумма штрафов превысила 100 млн грн.

"Таким образом ЧСЗ попал в ловушку, и был зажат со всех сторон претензиями и исками. Де-факто, предприятие стало неплатежеспособным по вине государства, что и привело к процедуре банкротства. Через процедуру санации можно было оздоровить предприятие и продолжить реализацию госзаказа", – говорится в сообщении.

В Smart Holding считают, что санация предприятия была заблокирована деструктивными действиями Генеральной прокуратуры. Как настаивают в компании, на тот момент "генпрокурор Юрий Луценко выступил орудием в политической борьбе Порошенко с оппозиционным политиком Вадимом Новинским". Экономические и политические интересы пятого президента "наилучшим образом совпали в ситуации с ЧСЗ".

Отмечается, что в мае 2017 года на основании заявления нардепа от Блока Петра Порошенко Андрея Вадатурского ГПУ зарегистрировала уголовное производство, а в июле по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках этого дела на все имущество завода и эмитированные им акции был наложен арест.

"Очевидно, что "дело" было надумано и сфабриковано по политическому заказу. Экономическая подоплека целенаправленных действий президента была тривиальна. Порошенко владел судостроительным предприятием "Ленинская кузня", на которое он начал стягивать основные государственные заказы. Однако она не могла реализовывать крупные судо- и кораблестроительные проекты, не имея прямого выхода в море. К тому же, на территории "Кузни" планировался большой девелоперский проект. Очевидным становится, что ее акционеру и действующему тогда президенту Украины необходим был свой завод с соответствующим оборудованием, который бы реализовывал контракты Минобороны. Так, действия правоохранителей времен Порошенко – Луценко были направлены, как минимум, на уничтожение конкурента, а, как максимум, на захват и смену собственника завода", – пояснили в компании.

Единственным законодательно возможным способом разрешения описанной выше ситуации, заявили там, стало прекращение юрлица посредством ликвидации. Комитет кредиторов, включая представителей государственных учреждений и ведомств, требования которых включены в реестр кредиторов, поддержал ликвидацию ЧСЗ. Ликвидатором завода было найдено юридическое решение для того, чтобы все корпусные элементы и оборудование головного корабля были выделены из общей ликвидационной массы и переданы на баланс украинского Минобороны.

Как писал OBOZREVATEL, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец считает, что отмена Антимонопольным комитетом Украины своего разрешения на покупку Smart Holding (Cyprus) акций АО "Харьковоблэнерго" может быть выгодна, прежде всего, действующему менеджменту предприятия и его "кураторам" во власти.