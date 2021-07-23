АМКУ отозвал решение по 'Харьковоблэнерго' и Smart Holding: эксперт рассказал, кому это выгодно

Отмена Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) своего разрешения на покупку Smart Holding (Cyprus) акций АО "Харьковоблэнерго" может быть выгодна, прежде всего, действующему менеджменту предприятия и его "кураторам" во власти. Такое решение является беспрецедентным

Такое мнение в комментарии УН высказал Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины. По данным Гееца, производство по пересмотру своего решения комитет запустил после соответствующего запроса представителя "Харьковоблэнерго" – адвоката энергокомпании.

"Это явная попытка защититься от недавно появившегося, но довольно проактивного и создающего постоянные неудобства миноритария (Smart Holding (Cyprus) LTD – ред.) Очевидно, что нынешнему менеджменту и его кураторам "наверху" не очень понравилась перспектива допуска посторонних к тщательно выстроенным "процессам", – резюмировал эксперт.

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По его словам, в сложившейся ситуации наиболее непонятна позиция Фонда государственного имущества, который, как представитель государства в акционерном капитале, по идее, должен быть больше других заинтересован увеличении стоимости предприятия в преддверии приватизации.

"Ситуация, разворачивающаяся вокруг "Харьковоблэнерго", вряд ли увеличит привлекательность и без того одного из самых финансово слабых и глубоко коррумпированных государственных облэнерго", – отметил эксперт.

Напомним, 22 июля АМКУ отозвал решение, данное в начале этого года Smart Holding (Cyprus) на приобретение пакета акций АО "Харьковоблэнерго". Решение мотивировано тем, что представленная в заявлении Smart Holding (Cyprus) информация относительно АО "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, поскольку она подавалась не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

Как сообщалось, в январе 2021 года Smart Holding (Cyprus) Ltd стала владельцем 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", ранее принадлежавших INTER GROWTH INVESTMENTS LTD. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины 28 января.

Группа Smart Holding заявила, что пересмотр решения АМК по "Харьковобэнерго" сохраняет коррупционное статус-кво на предприятии. Группа намерена продолжить добиваться избрания легитимного состава органов управления АТ "Харьковоблэнерго", в том числе путем включения в состав наблюдательного совета независимых членов, как того требует корпоративное законодательство для предприятий с госдолей.

АО "Харьковоблэнерго" является оператором системы распределения (ОСР), владеет и обслуживает распределительные электрические сети, расположенные на территории области.

Протяженность электросетей "Харьковоблэнерго" составляет 39,6 тыс. км, кабельных линий – 7,3 тыс. км. Компания эксплуатирует 11,16 тыс. подстанций напряжением 0,4-150 кВ.

ЧАО "Харьковэнергосбыт" предоставляет услуги по поставке электроэнергии потребителям Харькова и области.

Основными акционерами компаний являются государство в лице ФГИ владеющее 65% акций компании, а также Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского – 29,79%.