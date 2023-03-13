Банки объявили новый курс доллара: сколько стоит валюта в Украине 13 марта

Курс доллара в Украине перешел к стабильности после затяжного падения. По состоянию на утро 13 марта наличный доллар в банках стоит в среднем 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). Таким образом, цена валюты не изменилась за выходные, рынок адаптируется в новых курсовых пределах.

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Как свидетельствуют данные профильного портала "Минфин", среди крупных банков дороже всего американскую валюту покупают Сенс Банк – 38,3 грн, а также Ощадбанк и Укрэксимбанк – по 38,25 грн. Дешевле всего – Универсал Банк (37,4 грн), а также Укргазбанк – 37,5 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Ощадбанк – 39,25 грн, а также Райффайзен Банк – 38,9 грн. Самый низкий:

ПриватБанк – 38,45 грн;

Укргазбанк – по 38,5 грн.

Также крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для расчетных операций в иностранной валюты а также при покупке валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Средний курс доллара в небанковских обменниках и на черном рынке 13 марта также остался стабильным. Так, в покупке доллар стоит 38,45 грн, в продаже – 38,6 грн.

Как отмечал в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, в Украине продолжается адаптация валютного рынка к новому курсу доллара и евро. При этом активное февральское укрепление гривни закончилось.

А официальный курс доллара, установленный Нацбанком, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный уточнял, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

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