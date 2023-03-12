Курс доллара вышел на новые границы: сколько украинцы заплатят за валюту

В Украине продолжается адаптация валютного рынка к новому курсу доллара и евро. При этом активное февральское укрепление гривни, вероятно, закончилось, и доллар останется в диапазоне 38-39 грн, а евро – 40-41 грн.

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Об этом комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Банкир уверен, что курс останется стабильным на неделе с 13 по 19 марта.

"Рынок начинает жить в новом курсе, максимально отвечающем существующим экономическим реалиям. В период с 13 по 19 марта резкие "эмоциональные" курсовые движения не предполагаются: колебания наличного курса возможны в диапазоне 0,3-0,5 грн, однако в новых рыночных пределах 38-39 грн/долл. и 40-41 грн/евро", – отметил Марченко.

По его словам, на февральское укрепление гривни повлиял целый ряд факторов, и они же помогут украинской валюте удержаться в новых курсовых пределах. Так, на стабильность курса валют в Украине влияют:

умеренная инфляция, которая за два месяца 2023 года не превысила 1,5-1,7%;

поступления помощи от западных партнеров: с начала года Украина уже получила более $6,3 млрд;

стабильная учетная ставка НБУ и официальный курс валют (согласно заявлениям НБУ, в ближайшие 1-2 месяца их пересмотр маловероятен);

баланс между спросом и предложением на наличную валюту: уже более четырех месяцев на рынке отсутствует ажиотажный спрос на валюту;

валютные поступления от экспорта зерна.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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