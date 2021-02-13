Сенаторы призвали Байдена заблокировать "Северный поток-2" санкциями

Два американских сенатора призвали президента США Джо Байдена полностью привести в действие санкции, направленные на блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2".

С такой просьбой к главе Соединенных Штатов обратились демократ из Нью-Гэмпшира Джейн Шейхин и республиканец из Айдахо Джим Риш, передает Bloomberg. Свою позицию сенаторы изложили в письме.

Политики указали, что они обеспокоены сообщениями о рассмотрении сделки по избежанию ограничений.

Как подчеркнули члены Сената, отношения Германии и США – краеугольный камень всего трансатлантического альянса, но завершение строительства "Северного потока-2" – "не конструктивный путь для этого партнерства".

Риш и Шейхин также заявили, что ожидают, что администрация Байдена представит утвержденный Конгрессом отчет о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, к 16 февраля.

Напомним, "Газпром" заявил о планах ввести в эксплуатацию строящийся газопровод "СП-2" уже в 2021 году. В настоящее время оператор проекта укладывает участок в территориальных водах Дании.

Как писал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал "Северный поток-2" и призвал не допустить реализацию проекта.

Посол Польши в ЕС Анджей Садос также призвал запретить строительство "СП-2". По его мнению, адекватной реакцией на агрессивную политику России будет прекращение инвестиций в проект.