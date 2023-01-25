АЗС в Украине заметно снизили цены на бензин: названа причина
Сети АЗС в Украине за неделю существенно снизили цены на бензин – на 1,78 грн/л. Литр А-95 по состоянию на 25 января в среднем по стране стоит 48,72 грн/л, тогда как неделей ранее – 50,5 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные портала vseazs. Розничные на автомобильное топливо упали, т.к. заправки хотят поскорее распродать свои запасы, объяснил изданию Delo основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.
По его словам, в дунайских портах на данный момент образовалась очередь из кораблей с топливом. Они не могут слиться, т.к. хранилища трейдеров в Украине уже заполнены.
"Ажиотажа на рынке добавила новость о возможных ракетных обстрелах Измаила. Это добавило нервозности трейдерам и они пытались сбросить остатки бензина", – рассказал специалист.
Впрочем, он предупредил, что скоро ситуация на топливном рынке может измениться. В частности, на нее повлияет рост мировых цен на нефть.
Однако действие этого фактора отобразиться на стелах АЗС далеко не сразу. "В розницу цены начнут расти 10-20 февраля", – считает Леушкин.
Также рынок находится в состоянии неопределенности из-за вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля. По словам бизнесмена, прогнозировать влияние этого фактора на цены пока что сложно, т.к. Европа еще не сталкивалась с такими вызовами.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт топливного рынка Сергей Куюн прогнозирует, что европейское эмбарго повлияет на цену бензина в Украине не раньше марта-апреля. Вместе с тем он подчеркнул: критической нехватки топлива в Украине не возникнет, даже несмотря на традиционный для весны рост спроса на ДТ от аграриев. Однако "напряженный период" может длиться до конца первого полугодия 2023 года.
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