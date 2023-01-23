В Украине замерли цены на бензин, но скоро это изменится: когда ждать подорожания

На украинском рынке автомобильного топлива в конце января сохраняется стабильность. Однако ситуация может измениться уже в начале весны.

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По состоянию на 23 января средние цены на бензин в Украине не изменились по сравнению с концом прошлой недели. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", АЗС установили такие расценки:

бензин А-95 – 49,6 грн/л;

бензин А-95 Премиум – 51,3 грн/л;

бензин А-92 – 48,65 грн/л

дизельное топливо – 53,35 грн/л;

автомобильный газ – 27,34 грн/л.

Тем не менее ценовая стабильность может быть нарушена. Как рассказал OBOZREVATEL эксперт топливного рынка Сергей Куюн, рост цен прогнозируется на март-апрель 2023 года.

К этому времени истощатся текущие запасы топлива на украинских заправках. Новые объемы Украина закупает в Европейском Союзе. А он, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.

В связи с этим трейдерам понадобится настроить новые логистические сети, а потому ожидается период турбулентности. "Основные события развернутся в марте-апреле, когда поток российских нефтепродуктов прекратится и, соответственно, начнутся поиски, а точнее, реализация этих новых поставок", – считает Куюн.

Вместе с тем он подчеркнул: критической нехватки топлива в Украине не возникнет, даже несмотря на традиционный для весны рост спроса на ДТ от аграриев. Однако "напряженный период" может длиться до конца первого полугодия 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинский топливный рынок все еще попадает автомобильный газ российского происхождения. Его везут обходными путями через страны Европы.

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