Авиационная изоляция РФ растет: 99 самолетов больше никуда не полетят, а россиян не пускают в самолеты в Турции

В США обнародовали список 99 самолетов, которые сейчас находятся в РФ, и больше не смогут летать ни в какие страны мира. Тем временем появились неофициальные сообщения о том, что авиаперевозчики Lufthansa и KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула со стыковкой в Европе. Таким образом, воздушная изоляция России усиливается.

Почти сотня самолетов из России потеряли возможность обслуживаться в любой стране мира, т.к. после 2 марта летали в РФ и Беларусь, тем самым нарушая американские санкции. Об этом говорится в заявлении Министерство торговли США.

Эти санкции касаются всех самолетов, которые хотя бы на 25% состоят из американских деталей. В их список попал, в частности, бизнес-джет Романа Абрамовича Gulfstream G650. Большую часть таких самолетов эксплуатирует "Аэрофлот". Также в списке разные модели Boeing компаний Nordwind, Utair, Azur Air.

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"Мы публикуем этот список, чтобы мир знал – мы не позволим российским и беларусским компаниям и олигархам безнаказанно передвигаться в нарушение наших законов. Эти самолеты нельзя обслуживать, а нарушители санкционных правил рискуют быть наказаны серьезным тюремным сроком, штрафом, потерей экспортных привилегий или другими ограничениями", – заявила глава Минторга США Джина Раймондо.

В то же время даже на "разрешенных" самолетах россиянам все сложнее покинуть страну. В соцсетях появились сообщения, что Lufthansa и KLM не пускают россиян на стыковочные рейсы в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита. Аналогичные решения приняли европейские страны, не входящие в ЕС, а также США и Канада.

При этом россияне уже не могут летать и в некоторые страны, которые формально не закрывали небо. Авиакомпании просто отменяют полеты, ссылаясь на "операционные проблемы и соображения безопасности". Например, так поступили Pegasus Airlines (Турция), Air Astana (Казахстан) и Korean Air (Южная Корея).

Дело в том, что Россия решила захватить чужие самолеты. Согласно новому закону, российские компании могут оформлять права на иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Эти лайнеры будут использоваться на внутренних линиях.

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