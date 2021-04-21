Авиабилеты для украинцев могут подешеветь: Шмыгаль рассказал о новом механизме

Кабинет министров планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки.

К падению цен может привести введение нулевой ставки НДС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Правительственный портал".

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее", – отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, это необходимо для оживления украинского туризма.

В обсуждении также приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что несмотря на то, что значительная часть международных авиаперевозок в Украине возобновятся в 2021 году, полностью отрасль "оживет" только в 2023 году.