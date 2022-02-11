"АТБ" заплатил покупателю почти 26 тыс. компенсации: как украинцы отстаивают свои права

В Украине вину супермаркета в отравлении доказать крайне сложно, большинство жалоб решают еще до обращения в суд. Однако бывают случаи, когда в судебном порядке удается взыскать из сети крупную компенсацию. К примеру, супермаркет "АТБ" заплатил своему покупателю почти 26 тыс. грн, таким образом он компенсировал ущерб, который клиент получил из-за того, что упал, выходя из магазина.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Большинство конфликтных случаев решается еще до момента подачи судебного иска, рассказывает эксперт в вопросах защиты прав потребителей Максим Несмиянов. Действительно, в судебном реестре удалось найти только несколько гражданских исков, поданных против крупных сетей для защиты прав потребителей.

К примеру, с "АТБ" чаще всего судились за то, что они отказывались обслуживать клиентов без маски (разумеется, такие покупатели иски проигрывали).

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Однако один из исков все-таки закончился крупной компенсацией. Волчанский районный суд Харькова в прошлом году обязал "АТБ-Маркет" заплатить своему покупателю 22,9 тыс. грн за нанесенный материальный ущерб и 3 тыс. грн за моральный ущерб.

Клиент супермаркета уже на выходе из "АТБ" упал и сломал кость правого бедра. Суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что супермаркет не выполнял свои законные обязательства – магазин должен быть безопасным местом, скользкий пол, лед на ступеньках – недопустимы.

"Такая ситуация – исключение. Чаще всего супермаркеты идут на встречу и договариваются. В некоторых случаях, например, отравления, очень сложно доказать вину магазина и адвокаты не советуют судиться. Например, если это случай отравления, как доказать, чем именно отравился, что мыл руки. Одного случая мало, должно быть хотя бы пять таких случаев", – рассказывает Несмиянов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сеть супермаркетов АТБ не будет останавливать продажу "социальных" продуктов (гречка, подсолнечное масло, яйца, хлеб и т.д.) из-за возвращения в Украине государственного регулирования цен. Тем не менее риски возникновения перебоев с продажей таких товаров в целом по стране сохраняются.