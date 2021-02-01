Аренда квартир в Украине подорожает: когда и сколько заплатим

Стоимость аренды квартир в Украине сдерживает карантин и подорожание коммунальных услуг. Эксперты уверяют, что несмотря на это, цены на жилье в 2021-м вырастут как минимум на 10%.

Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL. По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, из-за пандемии тенденции рынка сейчас прогнозировать сложно. Специалист рассматривает два сценария развития событий в 2021-м.

Первый: пандемия продолжается, вакцинация не помогает, экономика нормально не работает. В таком случае аренда останется на том же уровне, что и сейчас, возможно, цена даже будет снижаться.

Второй сценарий: карантин ослабляют, бизнес развивается, люди едут работать. Тогда спрос на аренду увеличивается и будет расти.

"Был большой выплеск квартир, а арендаторов не было. Потому они демпинговали. Квартиру определенного класса, которую можно было снять раньше за 20 тыс., предлагали за 15 и даже 13 тыс. Но это точечные сделки. Их по всему Киеву было оформлено, может, около 200. А потом все выравнялось", – сказал глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

По прогнозам Ивана Кудояра, в 2021 году цены точно вырастут: "Если будут повышаться цены на недвижимость, то они обязаны тянуть за собой и аренду. На 10% за год она точно вырастет, несмотря на локдауны и какие-то катаклизмы".

Карантин не мог не сказаться на рынке аренды в Украине. Он рухнул еще во время первого локдауна, именно тогда тысячи украинцев остались без работы, уехали из больших городов. Также перестала пользоваться спросом посуточная аренда жилья. Те, кто раньше зарабатывал на туристах и командировочных, перешли на рынок долгосрочной аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".