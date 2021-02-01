Украинцев ожидают новые цены на аренду квартир: как на стоимость повлияет карантин и коммуналка

Елена Бережнюк
Елена Бережнюк
Личные финансы
5,1 т.
Сколько будет стоить аренда квартиры

В Украине цены на аренду квартир сдерживает карантин и значительное подорожание коммуналки. Несмотря на это, эксперты уверены, что стоимость жилья вырастет как минимум на 10%.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране на декабрь 2020-го составляла 3 903 грн в месяц. Для сравнения, в декабре 2019-го такое же жилье стоило 3 701 грн. Самые дорогие квартиры традиционно в Киеве (7 624 грн), самые дешевые, как оказалось, в Луганской области (2 173 грн). Что сейчас происходит на рынке аренды и будут ли цены расти дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Локдаун и демпинг цен

Рынок аренды рухнул во время первого локдауна: тогда тысячи украинцев остались без работы, уехали из больших городов. Кроме того, перестала пользоваться спросом посуточная аренда. И те, кто раньше зарабатывали на туристах и командировочных, перешли на рынок долгосрочной аренды.

"Был большой выплеск квартир, а арендаторов не было, – рассказывает Глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр. – Потому они демпинговали. Квартиру определенного класса, которую можно было снять раньше за 20 тыс, предлагали за 15 и даже 13 тыс. Но это точечные сделки. Их по всему Киеву было оформлено, может, около 200. А потом все выровнялось".

Стоимость аренды квартир тесно связана со стоимостью продажи. Когда растут цены на квартиры на первичном и вторичном рынке, аналогичный рост наблюдается и в сфере аренды жилья. Но в 2020-м аренда так и не "догнала" продажу. По словам Ивана Кудояра, старая "вторичка" за год поднялась примерно на 5%, новые квартиры в более ли менее "свежих" домах на 10-15%. Это достаточно существенное увеличение. В то же время рост цен на аренду, по данным Госстата, был гораздо скромнее – 5,5% в целом. Это – положительная тенденция для арендаторов, но сложный период для собственников.

"Сумасшедшего спроса нет, но квартиру сдать можно"

Новогодний локдаун, по словам экспертов, на рынок аренды повлиял несущественно. Ведь он был достаточно короткий и спланирован заранее. Начало года всегда немного сбавляет активность в этой сфере. Ведь в период новогодних праздников немногие решают совершить переезд. И такое "затишье" обычно длится до февраля-марта. Но все же сейчас активность даже меньше, чем в аналогичный период 2020-го.

"Раньше съемщик не успевал выезжать с квартиры, как сразу пытались ее занять новые жильцы, – говорит Иван Кудояр. – А сейчас для того, чтобы сдать, нужно немного подождать: неделю, две. Нет сумасшедшего спроса, но все равно вы сдадите квартиру, найдется арендатор".

Что касается цен на жилье, то по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, они увеличиваться в ближайшее время не будут. И причина этому – рост коммунальных платежей, которые преимущественно не входят в стоимость проживания, а оплачиваются дополнительно.

"Арендаторы не смогут платить настолько больше денег за жилье. Потому аренда будет оставаться на том же ценовом уровне до конца отопительного сезона", – утверждает Юрий Пита.

До конца года аренда подорожает

Из-за пандемии тенденции рынка сейчас прогнозировать сложно. Но Юрий Пита рассматривает два возможных сценария на 2021-й год.

  • Первый: пандемия продолжается, вакцинация не помогает, экономика нормально не работает. Тогда аренда останется на том же уровне, что и сейчас, а может, цена даже будет снижаться.

Когда останавливаются определенные виды бизнеса: ресторанный, туристический, частично отельный, это влияет на количество работников, которые приезжают, к примеру, в Киев. Меньше людей приезжает – меньше необходимости в аренде и рынок перенасыщен предложениями.

  • Второй сценарий: карантин ослабляют, бизнесы развиваются, люди едут работать. Тогда спрос на аренду увеличивается и стоимость растет.

"Мы сейчас зависим от тех объективных обстоятельств, которые сложились не только на рынке недвижимости, а и в целом. Потому пока ждем. Весна даст ответы на многие вопросы: останутся ли ограничения, их будут упрощать или даже ужесточать? Это сложно прогнозировать", – подытожил Пита.

Как и в 2020-м, наиболее активный спрос на аренду жилья ожидается в августе-сентябре, когда к наемным сотрудникам массово примыкают и студенты, которые приезжают на учебу в города. Но, по мнению Юрия Питы, цены будут оставаться стабильными, даже увеличение спроса, вероятно, не приведет к резким скачкам:

"Цена на жилье у нас стабилизировалась, и ближайшие полгода останется на уровне. Дальше будем наблюдать, какой будет ситуация в государстве".

А вот Иван Кудояр уверен, что по итогам 2021-го цены точно вырастут:

"Если будут повышаться цены на недвижимость, то они обязаны тянуть за собой и аренду. На 10% за год она точно вырастет, несмотря на локдауны и какие-то катаклизмы".

Невзирая на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения, рынок аренды в Украине остается достаточно активным. Цены также продолжают расти, но пока не так динамично, как в предыдущие годы. Для сравнения: по данным Госстата, за 2019-й аренда жилья по Украине выросла на 10,4%, а за 2018-й – аж на 14%. Рыночную ситуацию в 2021-м во многом будет определять эпидемия коронавируса, но пока предпосылок к кризисной ситуации в сфере аренды жилой недвижимости нет.

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