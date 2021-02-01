Украинцев ожидают новые цены на аренду квартир: как на стоимость повлияет карантин и коммуналка

В Украине цены на аренду квартир сдерживает карантин и значительное подорожание коммуналки. Несмотря на это, эксперты уверены, что стоимость жилья вырастет как минимум на 10%.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры по стране на декабрь 2020-го составляла 3 903 грн в месяц. Для сравнения, в декабре 2019-го такое же жилье стоило 3 701 грн. Самые дорогие квартиры традиционно в Киеве (7 624 грн), самые дешевые, как оказалось, в Луганской области (2 173 грн). Что сейчас происходит на рынке аренды и будут ли цены расти дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок аренды рухнул во время первого локдауна: тогда тысячи украинцев остались без работы, уехали из больших городов. Кроме того, перестала пользоваться спросом посуточная аренда. И те, кто раньше зарабатывали на туристах и командировочных, перешли на рынок долгосрочной аренды.

"Был большой выплеск квартир, а арендаторов не было, – рассказывает Глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр. – Потому они демпинговали. Квартиру определенного класса, которую можно было снять раньше за 20 тыс, предлагали за 15 и даже 13 тыс. Но это точечные сделки. Их по всему Киеву было оформлено, может, около 200. А потом все выровнялось".

Стоимость аренды квартир тесно связана со стоимостью продажи. Когда растут цены на квартиры на первичном и вторичном рынке, аналогичный рост наблюдается и в сфере аренды жилья. Но в 2020-м аренда так и не "догнала" продажу. По словам Ивана Кудояра, старая "вторичка" за год поднялась примерно на 5%, новые квартиры в более ли менее "свежих" домах – на 10-15%. Это достаточно существенное увеличение. В то же время рост цен на аренду, по данным Госстата, был гораздо скромнее – 5,5% в целом. Это – положительная тенденция для арендаторов, но сложный период для собственников.

Новогодний локдаун, по словам экспертов, на рынок аренды повлиял несущественно. Ведь он был достаточно короткий и спланирован заранее. Начало года всегда немного сбавляет активность в этой сфере. Ведь в период новогодних праздников немногие решают совершить переезд. И такое "затишье" обычно длится до февраля-марта. Но все же сейчас активность даже меньше, чем в аналогичный период 2020-го.

"Раньше съемщик не успевал выезжать с квартиры, как сразу пытались ее занять новые жильцы, – говорит Иван Кудояр. – А сейчас для того, чтобы сдать, нужно немного подождать: неделю, две. Нет сумасшедшего спроса, но все равно вы сдадите квартиру, найдется арендатор".

Что касается цен на жилье, то по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, они увеличиваться в ближайшее время не будут. И причина этому – рост коммунальных платежей, которые преимущественно не входят в стоимость проживания, а оплачиваются дополнительно.

"Арендаторы не смогут платить настолько больше денег за жилье. Потому аренда будет оставаться на том же ценовом уровне до конца отопительного сезона", – утверждает Юрий Пита.

Из-за пандемии тенденции рынка сейчас прогнозировать сложно. Но Юрий Пита рассматривает два возможных сценария на 2021-й год.

Первый: пандемия продолжается, вакцинация не помогает, экономика нормально не работает. Тогда аренда останется на том же уровне, что и сейчас, а может, цена даже будет снижаться.

Когда останавливаются определенные виды бизнеса: ресторанный, туристический, частично отельный, это влияет на количество работников, которые приезжают, к примеру, в Киев. Меньше людей приезжает – меньше необходимости в аренде и рынок перенасыщен предложениями.

Второй сценарий: карантин ослабляют, бизнесы развиваются, люди едут работать. Тогда спрос на аренду увеличивается и стоимость растет.

"Мы сейчас зависим от тех объективных обстоятельств, которые сложились не только на рынке недвижимости, а и в целом. Потому пока ждем. Весна даст ответы на многие вопросы: останутся ли ограничения, их будут упрощать или даже ужесточать? Это сложно прогнозировать", – подытожил Пита.

Как и в 2020-м, наиболее активный спрос на аренду жилья ожидается в августе-сентябре, когда к наемным сотрудникам массово примыкают и студенты, которые приезжают на учебу в города. Но, по мнению Юрия Питы, цены будут оставаться стабильными, даже увеличение спроса, вероятно, не приведет к резким скачкам:

"Цена на жилье у нас стабилизировалась, и ближайшие полгода останется на уровне. Дальше будем наблюдать, какой будет ситуация в государстве".

А вот Иван Кудояр уверен, что по итогам 2021-го цены точно вырастут:

"Если будут повышаться цены на недвижимость, то они обязаны тянуть за собой и аренду. На 10% за год она точно вырастет, несмотря на локдауны и какие-то катаклизмы".

Невзирая на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения, рынок аренды в Украине остается достаточно активным. Цены также продолжают расти, но пока не так динамично, как в предыдущие годы. Для сравнения: по данным Госстата, за 2019-й аренда жилья по Украине выросла на 10,4%, а за 2018-й – аж на 14%. Рыночную ситуацию в 2021-м во многом будет определять эпидемия коронавируса, но пока предпосылок к кризисной ситуации в сфере аренды жилой недвижимости нет.