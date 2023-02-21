Аренда квартир в Киеве может подорожать весной: как изменятся цены

В Киеве цены на аренду жилья могут вырасти на 10-15% уже весной. В то же время, ситуация будет зависеть, в частности, от того, как много украинцев будут возвращаться в столицу и будет ли приток ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. По словам специалиста, весной рост стоимости аренды квартир в столице составит 10–15%.

"Весной уже могут быть изменения. Может, даже повыситься. Ну, опять-таки, если люди будут в Киев возвращаться, если будут мигрировать, переселенцы в столицу приезжать, то аренда будет расти. К весне, где-то к марту-апрелю, никаких существенных изменений не будет, а уже весной цены все же вырастут. Весной так всегда было, и этот год не исключение", – сказал Пита.

Он добавил, что в Киеве цены на аренду с октября стабилизировались и до сих пор держатся на одном уровне. Такая же ситуация и в других крупных городах – Львове, Днепре, Харькове.

Как отметил Пита, цены на съем жилья в Западной Украине стабилизировались полностью. Там они снизились по отношению к началу полномасштабной войны, когда была очень завышенная стоимость. На этом, в частности, отразился выезд из многих городов большого количества украинских переселенцев.

В Одессе и Днепре цены на аренду ниже довоенных. Разница составляет 30-40%. Также рынок активизировался в городах, которые сильно пострадали в самом начале вторжения – Сумах, Харькове и Чернигове.

Ранее сообщалось, что снимать однокомнатную квартиру в Украине стало дороже. В январе 2023 года средняя стоимость аренды составила 5 993 грн., тогда как в декабре-2022 ее размер был 5 698 грн. То есть, за месяц стоимость выросла на 295 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 13123 грн. Самые низкие – в Сумской, 2687 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что у украинцев, ищущих жилье для аренды, с момента полномасштабной войны несколько изменились запросы. К примеру, люди стали больше интересоваться квартирами на невысоких этажах.

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