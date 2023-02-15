Как изменились запросы и условия арендаторов квартир с начала войны в Украине

У украинцев, которые ищут жилье для аренды, с момента полномасштабной войны несколько изменились запросы. К примеру, люди стали больше интересоваться квартирами на невысоких этажах.

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Также у многих потенциальных арендаторов есть условие – наличие в квартире газовой плиты. Об этом рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Кроме того, украинцы, которые ищут жилье для съема, обращают внимание на наличие укрытия рядом. Еще одно из условий – чтобы здание находилось не близко возле объектов критической инфраструктуры.

"Это в приоритете для арендаторов. То есть низкий этаж, наличие газа и подальше от объектов критической инфраструктуры, а также наличие укрытия. Предложений хватает, их достаточно в Киеве, есть из чего выбрать – дефицита нет", – сказал эксперт.

Также Пита рассказал ранее, что как в Киеве, так и других крупных городах Украины, как Днепр, Одесса, Харьков, стабилизировалась ситуация на рынке аренды жилья. В большинстве городов стоимость аренды ниже, чем до полномасштабной войны. При этом и дальше цена будет зависеть от военной ситуации в стране.

В Киеве цены с октября-ноября стабилизировались и находятся на одном уровне. Цены на аренду в городах Западной Украины также стабилизировались. Там цена снизилась по сравнению с ценами в начале войны, когда они были очень завышены. В настоящее время переселенцы арендуют жилье не столь активно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Киева пошли вниз. За последний месяц они снизились почти на 1 000 грн - со средних 50 934 грн до 49 947 грн. А за период с 12 августа 2022 по 10 февраля 2023-го цена опустилась еще ниже – почти на 3 000 грн, с 52 592 грн до 49 947 грн.

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