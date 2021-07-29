Арахамия – о сделке США и Германии по "Северному потоку-2": Украина будет требовать контрактов

Соглашение США и Германии касательно "Северного потока-2" – это "Будапештский меморандум-2". Украина будет настаивать на своей позиции и требовать реальных гарантий транзита газа через страну после старта российского проекта.

Об в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 28 июля, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как сказал он, на брифинге американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно СП-2 прозвучали только общие голословные фразы.

"Слуга" подчеркнул: основная задача власти теперь – максимально использовать всевозможные дипломатические мощности, в том числе и визит президента Владимира Зеленского в США, чтобы защитить Украину, получить компенсаторные механизмы и гарантии.

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При этом он указал на связь экономики и безопасности. "Вопрос безопасности – это энергетическая независимость, энергетическая безопасность. Если полностью прекратится транзит, то это приведет к тому, что может быть газовый кризис в стране. А экономический вопрос – это потеря 3 млрд долларов в год, за 10 лет это 30 млрд долларов. А взамен нам предлагают неопределенный "зеленый" фонд на 1 млрд долларов", – отметил нардеп.

Он уверен, что если реалистически смотреть на вещи, то все обещания без контрактов – просто слова. Поэтому Украина будет добиваться практических шагов партнеров в этом направлении. Союзниками, по словам народного избранника, могут стать Польша и Литва.

"Мы будем требовать контрактов – фактически это контракт на транзит с гарантированной оплатой", – скакал он.

Напомним, что глава австрийской энергокорпорации OMV (партнера "Северного потока-2") Райнер Зеле заявил, что российский газопровод в обход Украины запустят уже в 2021 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

президент США Джо Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Фактически это позволило достроить и запустить газопровод.