Глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле (партнер "Северного потока-2") заявил, что российский газопровод в обход Украины запустят уже в 2021-м. Такое предположение он сделал, основываясь на слова главы оператора Nord Stream 2 AG.

Как сообщает РИА Новости, по словам Зеле достроят проект к концу лета. Всего осталось завершить 1% работ. В результате уже в 2021-м по нему смогут пустить газ, который будет идти в обход традиционных транзитных государств – Украины, Польши.

"Глава компании сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа", – добавил он.

На тесты и сертификацию, как рассказывал руководитель оператора проекта Маттиас Варниг, потребуется два-три месяца.

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Отметим, газопровод "Северный поток-2" по состоянию на среду, 28 июля, построен на 99%. Судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы на проекте. В частности, российское краново-монтажное трубоукладочное судно закончило строительство 2,6-километрового отрезка газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, президент Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.