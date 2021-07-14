В Украину контрабандой хотели ввезти "посылки" с техникой Apple на 30 млн грн. Фото

В Украине прекратили контрабанду техники Apple и брендовых ювелирных изделий через два международных канала. Через таможенный пост "Борисполь" участники схемы пытались провезти партию нелегального груза на более 30 млн гривен.

Злоумышленникам помешала Служба безопасности Украины. Как сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства 14 июля, контрабандисты переправляли дорогую технику под видом отправлений с личными вещами.

Также они вносили неправдивые данные о том, что внутри коробок, в сопроводительные документы. Это делалось, чтобы не платить пошлину.

Контрабандой в Украину ввозили продукцию из стран Ближнего Востока и ЕС. Откуда именно – в СБУ не уточнили.

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Когда правоохранители задержали партию товара на границе, то нашли в "посылках":

более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники;

партию ювелирных изделий от известного бренда;

незадекларированные 168 упаковок кальянного табака;

715 кг табачных смесей.

Эту продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли. Пока не сообщается, о каких магазинах идет речь.

Расследование по делу продолжается. Правоохранители должны установить всех лиц, причастных к контрабанде.

Напомним, что недавно в первом чтении народные депутаты проголосовали за введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за их недостоверное декларирование. Штрафы будут составлять иногда 2 млн грн, а тюремное наказание может достичь 12 лет.

Как писал OBOZREVATEL: