В Украине поддержали штрафы и тюремное наказание за контрабанду товаров: что решили нардепы

Народные депутаты поддержали введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за их недостоверное декларирование. Штрафы будут составлять иногда 2 млн грн, а тюремное наказание может достичь 12 лет.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Видео дня

Сейчас в Украине не считается контрабандой, если товары переместили вне таможенной территории или скрыли их во время таможенного контроля. Такие действия считаются преступлением только за перемещение культурных ценностей, ядовитых или взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Также прописаны вещи, которые перемещать запрещено – наркотики, лесоматериалы, редкие породы деревьев и тому подобное.

Новым законопроектом народные депутаты хотят установить уголовную ответственность за контрабанду товаров и подакцизных товаров и за их недостоверное декларирование, что могло привести к уменьшению или освобождению от уплаты пошлины.

Штраф или лишение свободы будет применяться к гражданам, которые совершили незаконное перемещение товара в значительном или крупном размере. Значительный размер – если общая стоимость предметов в 100 и выше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (НМДГ), а крупный – если в 600 и более.

за незаконное перемещение в значительном размере предусматривается штраф от 10 до 25 тыс. НМДГ (170 – 425 тыс. грн);

за незаконное перемещение в крупном размере – штраф от 50 до 75 тыс. НМДГ (850 тыс. – 1,27 млн грн) или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности;

если вышеуказанные действия совершены организованной группой, то наказание – лишение свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

В этой категории наказание также будет зависеть от контрабанды в значительном или крупном размере. В значительном размере – если общая стоимость предметов в 50 и более раз превышает НМДГ, а в крупном – если превышает в 400 и более раз.

за незаконное перемещение в значительном размере штраф от 20 до 40 тыс. НМДГ (340 – 680 тыс. грн) или лишение свободы от 3 до 6 лет ;

за незаконное перемещение в крупном размере штраф от 75 до 120 тыс. НМДГ (1,27 – 2,04 млн грн) или лишение свободы от 6 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества;

если вышеуказанные действия совершены организованной группой, то наказание – лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

Штрафы и тюрьма грозит тем, кто внесет недостоверную информацию в таможенную декларацию, ведь такие действия могут привести к уменьшению или освобождение от уплаты пошлины. А вид и размер наказания будет зависеть от размера общей суммы правонарушения.

Недостоверное декларирование в значительных размерах будет считаться, если суммы таможенных платежей в 130 и более раз превышают НМДГ, в крупных размерах – в 650 и более, в особо крупных – 1400 и более.

недостоверное декларирование в значительных размерах будет наказываться штрафом от 10 до 17 тыс. НМДГ (170 – 289 тыс. грн)

те же действия, совершенные в крупном размере, – штраф от 45 до 60 тыс. НМДГ (765 тыс. грн – 1,02 млн грн) или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет или без такового;

если вышеуказанные действия могли привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты пошлины в особо крупных размерах, то будут наказываться штрафом от 95 до 120 тыс. НМДГ (1,6 – 2,04 млн грн), или лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Однако у граждан есть шанс избежать тюрьмы – если до привлечения к ответственности заплатить двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Также законопроект предусматривает, что если вышеуказанные незаконные деяния были совершены должностным лицом с использованием власти или служебного положения, то такие дела будет рассматривать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В целом такими преступлениями будет заниматься Бюро экономической безопасности, а до начала его функционирования – следственные органы, контролирующие налоговое законодательство.